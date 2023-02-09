Рейтинг@Mail.ru
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/dannye-1850899583.html
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор - РИА Новости, 09.02.2023
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор
Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:31
2023-02-09T16:31
персональные данные
технологии
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de58b1a1b509d395070ae9d4d2066d45.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Ранее политик сообщила, что правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта. "К сожалению, ежегодно киберпреступники наращивают объемы хищений персональных данных. По итогам прошлого года, число утечек персональных данных россиян увеличилось в 40 раз — это вполне официальная и негативная, и тревожная статистика", — сказала Рукавишникова в ходе совещания в четверг. По ее словам, при обеспечении развития цифровых технологий нужно предусматривать меры по защите личных данных граждан. Говоря о законодательной инициативе о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, сенатор отметила, что есть разные точки зрения, "мы выступаем за баланс".
https://ria.ru/20230206/mintsifry-1850046827.html
https://ria.ru/20230131/dannye-1848686748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb83eac96beec169358b103c02d34771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
персональные данные, технологии, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество, происшествия
персональные данные, Технологии, Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Общество, Происшествия
16:31 09.02.2023
 
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор

Сенатор Рукавишникова: число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз

© iStock.com / South_agencyХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© iStock.com / South_agency
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Ранее политик сообщила, что правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 14:59
Минцифры вносит финальные правки в закон о штрафах за утечки данных
"К сожалению, ежегодно киберпреступники наращивают объемы хищений персональных данных. По итогам прошлого года, число утечек персональных данных россиян увеличилось в 40 раз — это вполне официальная и негативная, и тревожная статистика", — сказала Рукавишникова в ходе совещания в четверг.
По ее словам, при обеспечении развития цифровых технологий нужно предусматривать меры по защите личных данных граждан.
Говоря о законодательной инициативе о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, сенатор отметила, что есть разные точки зрения, "мы выступаем за баланс".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 14:48
Путин поручил создать базы данных пациентов
 
персональные данныеТехнологииРоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала