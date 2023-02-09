https://ria.ru/20230209/dannye-1850899583.html

Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор

Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор - РИА Новости, 09.02.2023

Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор

Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:31

2023-02-09T16:31

2023-02-09T16:31

персональные данные

технологии

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

общество

происшествия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Ранее политик сообщила, что правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта. "К сожалению, ежегодно киберпреступники наращивают объемы хищений персональных данных. По итогам прошлого года, число утечек персональных данных россиян увеличилось в 40 раз — это вполне официальная и негативная, и тревожная статистика", — сказала Рукавишникова в ходе совещания в четверг. По ее словам, при обеспечении развития цифровых технологий нужно предусматривать меры по защите личных данных граждан. Говоря о законодательной инициативе о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, сенатор отметила, что есть разные точки зрения, "мы выступаем за баланс".

https://ria.ru/20230206/mintsifry-1850046827.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

персональные данные, технологии, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество, происшествия