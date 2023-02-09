https://ria.ru/20230209/dannye-1850899583.html
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор - РИА Новости, 09.02.2023
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор
Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:31
2023-02-09T16:31
2023-02-09T16:31
персональные данные
технологии
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
происшествия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Ранее политик сообщила, что правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта. "К сожалению, ежегодно киберпреступники наращивают объемы хищений персональных данных. По итогам прошлого года, число утечек персональных данных россиян увеличилось в 40 раз — это вполне официальная и негативная, и тревожная статистика", — сказала Рукавишникова в ходе совещания в четверг. По ее словам, при обеспечении развития цифровых технологий нужно предусматривать меры по защите личных данных граждан. Говоря о законодательной инициативе о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, сенатор отметила, что есть разные точки зрения, "мы выступаем за баланс".
https://ria.ru/20230206/mintsifry-1850046827.html
https://ria.ru/20230131/dannye-1848686748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персональные данные, технологии, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество, происшествия
персональные данные, Технологии, Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Общество, Происшествия
Число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз, заявила сенатор
Сенатор Рукавишникова: число утечек данных россиян в 2022 году выросло в 40 раз
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Ежегодно киберпреступники увеличивают объемы хищения персональных данных россиян, за прошлый год число утечек выросло в 40 раз, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Ранее политик сообщила, что правительство РФ
одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных, сенаторы работают над окончательным текстом проекта.
"К сожалению, ежегодно киберпреступники наращивают объемы хищений персональных данных. По итогам прошлого года, число утечек персональных данных россиян увеличилось в 40 раз — это вполне официальная и негативная, и тревожная статистика", — сказала Рукавишникова в ходе совещания в четверг.
По ее словам, при обеспечении развития цифровых технологий нужно предусматривать меры по защите личных данных граждан.
Говоря о законодательной инициативе о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, сенатор отметила, что есть разные точки зрения, "мы выступаем за баланс".