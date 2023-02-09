https://ria.ru/20230209/biometan-1850987318.html

ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном

ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном - РИА Новости, 09.02.2023

ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном

Евросоюз мог бы заменить 20% импорта российского газа собственным биометаном, считает профильный комитет Европарламента (ЕП). РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T22:46

2023-02-09T22:46

2023-02-09T22:46

цены на нефть

россия

урсула фон дер ляйен

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европарламент

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз мог бы заменить 20% импорта российского газа собственным биометаном, считает профильный комитет Европарламента (ЕП). Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике в четверг большинством голосов "утвердил свою позицию" по некоторым законодательным актам Евросоюза, отмечается в релизе ЕП. "В своих поправках к регулированию, в соответствии с целями REpowerEU, депутаты Европарламента говорят, что к концу 2030 года государства-члены (ЕС – ред.) должны коллективно обеспечить не менее 35 миллиардов кубометров устойчивого биометана. Он мог бы ежегодно производиться и закачиваться в систему природного газа с целью замены 20% импорта российского природного газа устойчивым, более дешевым альтернативным продуктом местного производства", - говорится в релизе. Эту позицию комитета рассмотрит пленарная сессия Европарламента в марте. В случае ее одобрения, представители ЕП смогут вступить в переговоры с Советом ЕС по соответствующему регулированию. Весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, нацеленный на то, чтобы ЕС избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в текущем году заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объёмы российского газа энергией из возобновляемых источников.

https://ria.ru/20230125/gaz-1847446229.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, урсула фон дер ляйен, кадри симсон, евросоюз, европарламент, еврокомиссия