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ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном - РИА Новости, 09.02.2023
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ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном
ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном - РИА Новости, 09.02.2023
ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном
Евросоюз мог бы заменить 20% импорта российского газа собственным биометаном, считает профильный комитет Европарламента (ЕП). РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T22:46
2023-02-09T22:46
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз мог бы заменить 20% импорта российского газа собственным биометаном, считает профильный комитет Европарламента (ЕП). Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике в четверг большинством голосов "утвердил свою позицию" по некоторым законодательным актам Евросоюза, отмечается в релизе ЕП. "В своих поправках к регулированию, в соответствии с целями REpowerEU, депутаты Европарламента говорят, что к концу 2030 года государства-члены (ЕС – ред.) должны коллективно обеспечить не менее 35 миллиардов кубометров устойчивого биометана. Он мог бы ежегодно производиться и закачиваться в систему природного газа с целью замены 20% импорта российского природного газа устойчивым, более дешевым альтернативным продуктом местного производства", - говорится в релизе. Эту позицию комитета рассмотрит пленарная сессия Европарламента в марте. В случае ее одобрения, представители ЕП смогут вступить в переговоры с Советом ЕС по соответствующему регулированию. Весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, нацеленный на то, чтобы ЕС избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в текущем году заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объёмы российского газа энергией из возобновляемых источников.
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цены на нефть, россия, урсула фон дер ляйен, кадри симсон, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
Цены на нефть, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Кадри Симсон, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
22:46 09.02.2023
 
ЕП считает, что ЕС может заменить часть закупок газа из России биометаном

ЕП: Евросоюз мог бы заменить 20 процентов импорта российского газа собственным биометаном

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Евросоюз мог бы заменить 20% импорта российского газа собственным биометаном, считает профильный комитет Европарламента (ЕП).
Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике в четверг большинством голосов "утвердил свою позицию" по некоторым законодательным актам Евросоюза, отмечается в релизе ЕП.
"В своих поправках к регулированию, в соответствии с целями REpowerEU, депутаты Европарламента говорят, что к концу 2030 года государства-члены (ЕС – ред.) должны коллективно обеспечить не менее 35 миллиардов кубометров устойчивого биометана. Он мог бы ежегодно производиться и закачиваться в систему природного газа с целью замены 20% импорта российского природного газа устойчивым, более дешевым альтернативным продуктом местного производства", - говорится в релизе.
Эту позицию комитета рассмотрит пленарная сессия Европарламента в марте. В случае ее одобрения, представители ЕП смогут вступить в переговоры с Советом ЕС по соответствующему регулированию.
Весной прошлого года Еврокомиссия создала план REPowerEU, нацеленный на то, чтобы ЕС избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в текущем году заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объёмы российского газа энергией из возобновляемых источников.
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Цены на нефтьРоссияУрсула фон дер ЛяйенКадри СимсонЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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