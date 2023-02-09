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Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета - РИА Новости, 09.02.2023
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Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета - РИА Новости, 09.02.2023
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета
Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:03
2023-02-09T12:33
в мире
россия
китай
украина
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", — заявила дипломат.В одном из интервью глава Белого дома рассказал, что летом прошлого года он позвонил своему китайскому коллеге. Во время беседы Байден пригрозил председателю КНР потерей западных инвестиций, если страна поддержит действия России на Украине.Американский лидер также отметил, что Си Цзиньпин сталкивается с огромными проблемами, в том числе в экономике, но при этом имеет большой потенциал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230208/kitay-1850662590.html
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в мире, россия, китай, украина, джо байден, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин
12:03 09.02.2023 (обновлено: 12:33 09.02.2023)
 
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета

МИД Китая обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета из-за слов о Си Цзиньпине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", — заявила дипломат.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 19:38Специальная военная операция на Украине
В Китае раскритиковали призывы Запада достичь победы на Украине на поле боя
В одном из интервью глава Белого дома рассказал, что летом прошлого года он позвонил своему китайскому коллеге. Во время беседы Байден пригрозил председателю КНР потерей западных инвестиций, если страна поддержит действия России на Украине.
Американский лидер также отметил, что Си Цзиньпин сталкивается с огромными проблемами, в том числе в экономике, но при этом имеет большой потенциал.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
01:44
Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом
 
В миреРоссияКитайУкраинаДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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