https://ria.ru/20230209/bayden-1850789452.html
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета - РИА Новости, 09.02.2023
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета
Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:03
2023-02-09T12:03
2023-02-09T12:33
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джо байден
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ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", — заявила дипломат.В одном из интервью глава Белого дома рассказал, что летом прошлого года он позвонил своему китайскому коллеге. Во время беседы Байден пригрозил председателю КНР потерей западных инвестиций, если страна поддержит действия России на Украине.Американский лидер также отметил, что Си Цзиньпин сталкивается с огромными проблемами, в том числе в экономике, но при этом имеет большой потенциал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230208/kitay-1850662590.html
https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, украина, джо байден, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин
12:03 09.02.2023 (обновлено: 12:33 09.02.2023)
Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета
МИД Китая обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета из-за слов о Си Цзиньпине
ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", — заявила дипломат.
В одном из интервью глава Белого дома рассказал, что летом прошлого года он позвонил своему китайскому коллеге. Во время беседы Байден пригрозил председателю КНР потерей западных инвестиций, если страна поддержит действия России на Украине.
Американский лидер также отметил, что Си Цзиньпин сталкивается с огромными проблемами, в том числе в экономике, но при этом имеет большой потенциал.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".