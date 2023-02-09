https://ria.ru/20230209/bayden-1850789452.html

Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета

Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета - РИА Новости, 09.02.2023

Китай обвинил Байдена в нарушении дипломатического этикета

Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:03

2023-02-09T12:03

2023-02-09T12:33

в мире

россия

китай

украина

джо байден

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847530736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4596987288287b40099e8fda9c7060cf.jpg

ПЕКИН, 9 фев — РИА Новости. Угрозы президента США Джо Байдена, связанные с конфликтом на Украине, в адрес председателя КНР Си Цзиньпина нарушают основы дипломатического этикета, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", — заявила дипломат.В одном из интервью глава Белого дома рассказал, что летом прошлого года он позвонил своему китайскому коллеге. Во время беседы Байден пригрозил председателю КНР потерей западных инвестиций, если страна поддержит действия России на Украине.Американский лидер также отметил, что Си Цзиньпин сталкивается с огромными проблемами, в том числе в экономике, но при этом имеет большой потенциал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230208/kitay-1850662590.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай, украина, джо байден, си цзиньпин