https://ria.ru/20230209/bayden-1850699699.html

Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины

Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины - РИА Новости, 09.02.2023

Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины

Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Об этом сам американский... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:31

2023-02-09T02:31

2023-02-09T13:44

в мире

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китай

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джо байден

си цзиньпин

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нато

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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Об этом сам американский лидер заявил в интервью телеканалу PBS."Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение. <...> Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon. <...> Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку", — сказал Байден.Байден добавил, что, несмотря на ожидания поддержки Китаем России, этого не произошло.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

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китай

сша

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в мире, россия, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, владимир путин, нато