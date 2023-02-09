https://ria.ru/20230209/bayden-1850699699.html
Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины
Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины - РИА Новости, 09.02.2023
Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины
Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Об этом сам американский... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:31
2023-02-09T02:31
2023-02-09T13:44
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Об этом сам американский лидер заявил в интервью телеканалу PBS."Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение. <...> Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon. <...> Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку", — сказал Байден.Байден добавил, что, несмотря на ожидания поддержки Китаем России, этого не произошло.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, владимир путин, нато
В мире, Россия, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО
02:31 09.02.2023 (обновлено: 13:44 09.02.2023)
Байден признался, что угрожал лидеру Китая из-за Украины
Байден заявил, что грозил лидеру КНР прекращением инвестиций в случае поддержки СВО
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости.
Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки России на Украине. Об этом сам американский лидер заявил в интервью
телеканалу PBS.
"Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение. <...> Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon. <...> Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку", — сказал Байден.
Байден добавил, что, несмотря на ожидания поддержки Китаем России, этого не произошло.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.