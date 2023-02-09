https://ria.ru/20230209/bayden-1850698146.html
Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом
Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом - РИА Новости, 09.02.2023
Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом
Отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба на фоне инцидента со сбитым китайским аэростатом в американском воздушном пространстве, заявил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T01:44
2023-02-09T01:44
2023-02-09T01:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба на фоне инцидента со сбитым китайским аэростатом в американском воздушном пространстве, заявил президент США Джо Байден."Нет", - ответил глава государства телеканалу PBS, отвечая на соответствующий вопрос.Ведущая попросила президента США пояснить, откуда он знает, что это действительно так. "Потому что я говорил с ним (председателем КНР Си Цзиньпином – ред.), и наши люди разговаривали с его командой", - ответил Байден.Американский президент уточнил, что не имел возможности побеседовать с лидером КНР во время недавнего инцидента с аэростатом, речь идет о более раннем общении."Я дал четко понять Си Цзиньпину, что мы целиком намерены конкурировать с Китаем, но не ищем конфликта с ним. Это остается актуальным до сих пор", - резюмировал свой ответ Байден.
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин
01:44 09.02.2023 (обновлено: 01:56 09.02.2023)
Байден оценил отношения между США и КНР после инцидента с аэростатом
Байден: отношения США и КНР сильно не пострадали после инцидента с китайским аэростатом
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба на фоне инцидента со сбитым китайским аэростатом в американском воздушном пространстве, заявил президент США Джо Байден.
"Нет", - ответил глава государства телеканалу PBS, отвечая на соответствующий вопрос.
Ведущая попросила президента США пояснить, откуда он знает, что это действительно так. "Потому что я говорил с ним (председателем КНР Си Цзиньпином
– ред.), и наши люди разговаривали с его командой", - ответил Байден.
Американский президент уточнил, что не имел возможности побеседовать с лидером КНР во время недавнего инцидента с аэростатом, речь идет о более раннем общении.
"Я дал четко понять Си Цзиньпину, что мы целиком намерены конкурировать с Китаем, но не ищем конфликта с ним. Это остается актуальным до сих пор", - резюмировал свой ответ Байден.