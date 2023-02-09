https://ria.ru/20230209/aktivy-1850797020.html

Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине

Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны ЕС должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России Украине, а с Москвой по этим активам... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:22

2023-02-09T12:22

2023-02-09T12:22

россия

украина

эстония

кая каллас

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны ЕС должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России Украине, а с Москвой по этим активам "рассчитаться потом". "Нам совершенно необходимо единое европейское решение... Россия имеет претензии к Европе, поскольку здесь находятся замороженные активы. У нас есть эти активы. Россия разрушает Украину, поэтому у Украины есть претензии к России. Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее, поскольку сейчас у Украины есть претензии к России для восстановления всего разрушенного, поэтому это можно сделать таким образом", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза. В настоящее время в ЕС идет активная дискуссия о возможных путях использования замороженных на Западе активов Центробанка России и российского бизнеса в интересах Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала "конфисковать" российские активы. Однако позднее в ЕС признали, что никаких законов, позволяющих конфисковать российские деньги, в союзе нет. Накануне саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 9-10 февраля, высокопоставленный европейский источник заявил, что в настоящее время союз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html

https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, эстония, кая каллас, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии