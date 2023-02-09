Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине
Премьер Эстонии Каллас предложила отдать замороженные российские активы Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны ЕС должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России Украине, а с Москвой по этим активам "рассчитаться потом".
"Нам совершенно необходимо единое европейское решение... Россия имеет претензии к Европе, поскольку здесь находятся замороженные активы. У нас есть эти активы. Россия разрушает Украину, поэтому у Украины есть претензии к России. Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее, поскольку сейчас у Украины есть претензии к России для восстановления всего разрушенного, поэтому это можно сделать таким образом", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза.
В настоящее время в ЕС идет активная дискуссия о возможных путях использования замороженных на Западе активов Центробанка России и российского бизнеса в интересах Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала "конфисковать" российские активы. Однако позднее в ЕС признали, что никаких законов, позволяющих конфисковать российские деньги, в союзе нет.
Накануне саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 9-10 февраля, высокопоставленный европейский источник заявил, что в настоящее время союз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.