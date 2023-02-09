Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/aktivy-1850797020.html
Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине
Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны ЕС должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России Украине, а с Москвой по этим активам... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:22
2023-02-09T12:22
россия
украина
эстония
кая каллас
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694560_0:0:1639:922_1920x0_80_0_0_88891c397cb366054484462d98591b6d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны ЕС должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России Украине, а с Москвой по этим активам "рассчитаться потом". "Нам совершенно необходимо единое европейское решение... Россия имеет претензии к Европе, поскольку здесь находятся замороженные активы. У нас есть эти активы. Россия разрушает Украину, поэтому у Украины есть претензии к России. Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее, поскольку сейчас у Украины есть претензии к России для восстановления всего разрушенного, поэтому это можно сделать таким образом", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза. В настоящее время в ЕС идет активная дискуссия о возможных путях использования замороженных на Западе активов Центробанка России и российского бизнеса в интересах Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала "конфисковать" российские активы. Однако позднее в ЕС признали, что никаких законов, позволяющих конфисковать российские деньги, в союзе нет. Накануне саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 9-10 февраля, высокопоставленный европейский источник заявил, что в настоящее время союз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html
https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html
россия
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694560_218:0:1543:994_1920x0_80_0_0_c8d212ba0080873d9cd6a9ae7f9e1919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, эстония, кая каллас, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Эстония, Кая Каллас, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
12:22 09.02.2023
 
Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине

Премьер Эстонии Каллас предложила отдать замороженные российские активы Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны ЕС должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России Украине, а с Москвой по этим активам "рассчитаться потом".
"Нам совершенно необходимо единое европейское решение... Россия имеет претензии к Европе, поскольку здесь находятся замороженные активы. У нас есть эти активы. Россия разрушает Украину, поэтому у Украины есть претензии к России. Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее, поскольку сейчас у Украины есть претензии к России для восстановления всего разрушенного, поэтому это можно сделать таким образом", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
11:45
Поражение России стало смыслом существования Польши, заявил Моравецкий
В настоящее время в ЕС идет активная дискуссия о возможных путях использования замороженных на Западе активов Центробанка России и российского бизнеса в интересах Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала "конфисковать" российские активы. Однако позднее в ЕС признали, что никаких законов, позволяющих конфисковать российские деньги, в союзе нет.
Накануне саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 9-10 февраля, высокопоставленный европейский источник заявил, что в настоящее время союз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Пирс и маяк в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 08:47
Национализированные в Крыму украинские активы оценили в миллиарды рублей
 
РоссияУкраинаЭстонияКая КалласЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала