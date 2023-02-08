https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html
"Готовятся к худшему": мировые центробанки скупили все золото
"Готовятся к худшему": мировые центробанки скупили все золото - РИА Новости, 08.02.2023
"Готовятся к худшему": мировые центробанки скупили все золото
Минувший год стал рекордным по госзакупкам драгметалла. Спрос на слитки пиковый. Россия тем временем вышла на четвертое место по резервам. ЦБ вытесняет из... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:00
2023-02-08T08:00
2023-02-08T08:10
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
международные резервы
санкции в отношении россии
санкции
китай
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минувший год стал рекордным по госзакупкам драгметалла. Спрос на слитки пиковый. Россия тем временем вышла на четвертое место по резервам. ЦБ вытесняет из активов валюты недружественных стран, делая ставку на золото и юань.Большая скупкаЦентробанки в 2022-м приобрели 1136 тонн драгметалла на 70 миллиардов долларов. Это рекорд с 1967-го.Годовой спрос — государственный и розничных инвесторов — увеличился на 18 процентов и достиг 4741 тонны, сообщается в обзоре Всемирного совета по золоту (WGC). Ситуация характеризуется как "исключительная".Страховка от рисковВ 1990-х и 2000-х центральные банки, особенно в Западной Европе, не очень-то жаловали драгметалл: продавали сотни тонн в год. Но после глобального финансового кризиса 2008-2009-го регуляторы изменили политику.В первую очередь — чтобы максимально отвязаться от конкретной валюты и облигаций, не зависеть от их эмитента. Больше всего золота покупают Турция, Китай, Россия, Индия, Египет и Катар, причем точные данные раскрывают не все.Правительства явно ожидают серьезных проблем в сложившейся экономической модели, готовятся к потрясениям, добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research."Российский сценарий"Нынешнее геополитическое обострение лишь подогрело золотую лихорадку. И это понятно: Запад заморозил резервы России почти на 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина несколько раз сообщала о намерении Москвы судиться за активы.Разумная диверсификацияПотеснив Индию, Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам — 582 миллиарда долларов. Было бы больше, но санкции блокируют управление значительной частью активов.По сути, ЦБ может оперировать только юанем и золотом. Поэтому порядка 20 процентов ЗВР физически размещено в драгметалле.Активы в валютах недружественных стран (доллар, евро, фунт), наоборот, существенно урезали.Так же действуют и другие центробанки.Слитков хватаетДальнейшее накопление слитков в российских ЗВР пока нецелесообразно. Последний раз ЦБ закупался в марте-апреле — в крайне нестабильной ситуации. При этом золото приобретали у отечественных производителей, попавших под санкции."Главные мировые рынки драгметалла — Лондонская и Нью-Йоркская биржи. С лета страны G7 запретили российский импорт. Да, Запад не заблокирует слитки, но кому потом их продавать? У нас дефицитный бюджет, Минфину и ЦБ есть куда потратить деньги", — поясняет Антонов.Кроме того, как говорил еще в октябре зампред ЦБ Алексей Заботкин, переизбыток золота в резервах спровоцирует рост денежной массы, что подстегнет инфляцию, которую жестко таргетирует регулятор.По последним прогнозам Банка России, инфляция в 2023-м снизится до пяти-семи процентов, а на целевой показатель четыре процента выйдет уже в следующем году.
https://ria.ru/20230206/fnb-1850123452.html
https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html
https://ria.ru/20230206/rezervy-1849923791.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/razmorozka-1827730428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), международные резервы, санкции в отношении россии, санкции, китай, индия, турция
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), международные резервы, Санкции в отношении России, Санкции, Китай, Индия, Турция
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минувший год стал рекордным по госзакупкам драгметалла. Спрос на слитки пиковый. Россия тем временем вышла на четвертое место по резервам. ЦБ вытесняет из активов валюты недружественных стран, делая ставку на золото и юань.
Центробанки в 2022-м приобрели 1136 тонн драгметалла на 70 миллиардов долларов. Это рекорд с 1967-го.
Годовой спрос — государственный и розничных инвесторов — увеличился на 18 процентов и достиг 4741 тонны, сообщается в обзоре Всемирного совета по золоту (WGC). Ситуация характеризуется как "исключительная".
В 1990-х и 2000-х центральные банки, особенно в Западной Европе, не очень-то жаловали драгметалл: продавали сотни тонн в год. Но после глобального финансового кризиса 2008-2009-го регуляторы изменили политику.
В первую очередь — чтобы максимально отвязаться от конкретной валюты и облигаций, не зависеть от их эмитента. Больше всего золота покупают Турция, Китай, Россия, Индия, Египет и Катар, причем точные данные раскрывают не все.
"Международные отношения сейчас наиболее неопределенные за несколько десятилетий. Нельзя, чтобы резервы были слишком привязаны к какому-либо государству", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
Правительства явно ожидают серьезных проблем в сложившейся экономической модели, готовятся к потрясениям, добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Нынешнее геополитическое обострение лишь подогрело золотую лихорадку. И это понятно: Запад заморозил резервы России почти на 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина несколько раз сообщала о намерении Москвы судиться за активы.
"К американскому доллару утратили доверие в большинстве стран: там осознали, что, если пойдут против воли Вашингтона, могут лишиться сбережений. Опасение глобальной рецессии, ускоряющийся отказ от привычной мировой резервной валюты, переход на экономические рельсы многополярного мира толкают регуляторов к наращиванию запасов единственного твердого эквивалента денег", — отмечает Вавилов.
Потеснив Индию, Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам — 582 миллиарда долларов. Было бы больше, но санкции блокируют управление значительной частью активов.
По сути, ЦБ может оперировать только юанем и золотом. Поэтому порядка 20 процентов ЗВР физически размещено в драгметалле.
Активы в валютах недружественных стран (доллар, евро, фунт), наоборот, существенно урезали.
Так же действуют и другие центробанки.
"Доля американской валюты в мировой торговле будет сокращаться на пять-семь процентов в год. Долларовые запасы уменьшают постепенно, не привлекая к себе внимание, поскольку США могут в любой момент вмешаться", — указывает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Дальнейшее накопление слитков в российских ЗВР пока нецелесообразно. Последний раз ЦБ закупался в марте-апреле — в крайне нестабильной ситуации. При этом золото приобретали у отечественных производителей, попавших под санкции.
"Главные мировые рынки драгметалла — Лондонская и Нью-Йоркская биржи. С лета страны G7 запретили российский импорт. Да, Запад не заблокирует слитки, но кому потом их продавать? У нас дефицитный бюджет, Минфину и ЦБ есть куда потратить деньги", — поясняет Антонов.
Кроме того, как говорил еще в октябре зампред ЦБ Алексей Заботкин, переизбыток золота в резервах спровоцирует рост денежной массы, что подстегнет инфляцию, которую жестко таргетирует регулятор.
По последним прогнозам Банка России, инфляция в 2023-м снизится до пяти-семи процентов, а на целевой показатель четыре процента выйдет уже в следующем году.