https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html

"Готовятся к худшему": мировые центробанки скупили все золото

"Готовятся к худшему": мировые центробанки скупили все золото - РИА Новости, 08.02.2023

"Готовятся к худшему": мировые центробанки скупили все золото

Минувший год стал рекордным по госзакупкам драгметалла. Спрос на слитки пиковый. Россия тем временем вышла на четвертое место по резервам. ЦБ вытесняет из... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:10

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

международные резервы

санкции в отношении россии

санкции

китай

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минувший год стал рекордным по госзакупкам драгметалла. Спрос на слитки пиковый. Россия тем временем вышла на четвертое место по резервам. ЦБ вытесняет из активов валюты недружественных стран, делая ставку на золото и юань.Большая скупкаЦентробанки в 2022-м приобрели 1136 тонн драгметалла на 70 миллиардов долларов. Это рекорд с 1967-го.Годовой спрос — государственный и розничных инвесторов — увеличился на 18 процентов и достиг 4741 тонны, сообщается в обзоре Всемирного совета по золоту (WGC). Ситуация характеризуется как "исключительная".Страховка от рисковВ 1990-х и 2000-х центральные банки, особенно в Западной Европе, не очень-то жаловали драгметалл: продавали сотни тонн в год. Но после глобального финансового кризиса 2008-2009-го регуляторы изменили политику.В первую очередь — чтобы максимально отвязаться от конкретной валюты и облигаций, не зависеть от их эмитента. Больше всего золота покупают Турция, Китай, Россия, Индия, Египет и Катар, причем точные данные раскрывают не все.Правительства явно ожидают серьезных проблем в сложившейся экономической модели, готовятся к потрясениям, добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research."Российский сценарий"Нынешнее геополитическое обострение лишь подогрело золотую лихорадку. И это понятно: Запад заморозил резервы России почти на 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина несколько раз сообщала о намерении Москвы судиться за активы.Разумная диверсификацияПотеснив Индию, Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам — 582 миллиарда долларов. Было бы больше, но санкции блокируют управление значительной частью активов.По сути, ЦБ может оперировать только юанем и золотом. Поэтому порядка 20 процентов ЗВР физически размещено в драгметалле.Активы в валютах недружественных стран (доллар, евро, фунт), наоборот, существенно урезали.Так же действуют и другие центробанки.Слитков хватаетДальнейшее накопление слитков в российских ЗВР пока нецелесообразно. Последний раз ЦБ закупался в марте-апреле — в крайне нестабильной ситуации. При этом золото приобретали у отечественных производителей, попавших под санкции."Главные мировые рынки драгметалла — Лондонская и Нью-Йоркская биржи. С лета страны G7 запретили российский импорт. Да, Запад не заблокирует слитки, но кому потом их продавать? У нас дефицитный бюджет, Минфину и ЦБ есть куда потратить деньги", — поясняет Антонов.Кроме того, как говорил еще в октябре зампред ЦБ Алексей Заботкин, переизбыток золота в резервах спровоцирует рост денежной массы, что подстегнет инфляцию, которую жестко таргетирует регулятор.По последним прогнозам Банка России, инфляция в 2023-м снизится до пяти-семи процентов, а на целевой показатель четыре процента выйдет уже в следующем году.

https://ria.ru/20230206/fnb-1850123452.html

https://ria.ru/20230128/rezervy-1847977006.html

https://ria.ru/20230206/rezervy-1849923791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/razmorozka-1827730428.html

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), международные резервы, санкции в отношении россии, санкции, китай, индия, турция