https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850648238.html

Эрдоган заявил о помощи более чем из 60 стран

Эрдоган заявил о помощи более чем из 60 стран - РИА Новости, 08.02.2023

Эрдоган заявил о помощи более чем из 60 стран

Турция получила поддержку и помощь по устранению последствий землетрясения более чем из 60 государств, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:29

2023-02-08T18:29

2023-02-08T18:40

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Турция получила поддержку и помощь по устранению последствий землетрясения более чем из 60 государств, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи."Многочисленная поддержка и помощь поступает, в частности, более чем из 60 стран. Во главе с Азербайджаном Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт оказывают свою поддержку. Есть постоянная поддержка по телефону. Они присылают свою материальную и другую необходимую помощь", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Хатай.По его словам, сегодня для турецкого народа – день испытаний. "Сегодня для нас день испытаний, и мы надеемся, что эта нация преодолеет его, как она преодолевала эти испытания до сегодняшнего дня. Никто не должен беспокоиться об этом", - подчеркнул турецкий лидер.

турция

кахраманмараш

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган