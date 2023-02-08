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Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
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Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
Подрядные организации, занятые на строительстве с участием России АЭС "Аккую" в Турции, направили для разбора завалов после землетрясения своих людей и технику, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:05
2023-02-08T15:13
в мире
турция
аэс "аккую"
аккую нуклеар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подрядные организации, занятые на строительстве с участием России АЭС "Аккую" в Турции, направили для разбора завалов после землетрясения своих людей и технику, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар". В места, пострадавшие от стихии, отправлено более 200 человек и около 80 единиц техники: краны, тягачи, экскаваторы, самосвалы. Кроме того, организован сбор теплых вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. Пункты сбора расположены в городах Силифке, Кум Махаллеси и Ташуджу, где проживает большинство работников площадки АЭС "Аккую". Сотрудники проекта и жители региона приносят верхнюю одежду, обувь, пледы, обогреватели, спальные мешки. К вечеру вторника было собрано не менее 4 тонн гуманитарной помощи, все вещи переданы в муниципалитет Силифке. Сбор будет продолжаться до 10 февраля включительно, отмечается в сообщении. Более 60 автобусов направлены в аэропорт города Адана для развоза врачей, прибывающих авиатранспортом, к пострадавшим. Дополнительно к действующим пунктам приема донорской крови открыты пункты в отделении Красного полумесяца в Силифке и в городке для рабочих в Буюкеджели. Помимо этого, на площадке строительства АЭС "Аккую", в офисах "Аккую Нуклеар" в Анкаре и Москве ведется сбор средств для помощи пострадавшим. "Невозможно оставаться безучастным к такому бедствию, и мы благодарны своим коллегам и всем работникам нашей стройки за участие. В условиях, когда каждая секунда дорога, силы и ресурсы мобилизуются мгновенно", - сказала генеральный директор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, слова которой приведены в сообщении. "Мы, конечно, не ограничимся принятыми мерами и будем оказывать пострадавшим всю возможную поддержку, пока в этом будет необходимость. Мы скорбим вместе с народом Турции, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и, конечно, надеемся, что все остающиеся под завалами будут спасены", - добавила она. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850526211.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
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в мире, турция, аэс "аккую", аккую нуклеар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:05 08.02.2023 (обновлено: 15:13 08.02.2023)
 
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения

Строительную технику с АЭС "Аккую" в Турции направили разбирать завалы после землетрясения

© Фото : РосатомТехнику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
Технику с АЭС Аккую направили разбирать завалы после землетрясения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Росатом
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подрядные организации, занятые на строительстве с участием России АЭС "Аккую" в Турции, направили для разбора завалов после землетрясения своих людей и технику, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар".
В места, пострадавшие от стихии, отправлено более 200 человек и около 80 единиц техники: краны, тягачи, экскаваторы, самосвалы.
Кроме того, организован сбор теплых вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. Пункты сбора расположены в городах Силифке, Кум Махаллеси и Ташуджу, где проживает большинство работников площадки АЭС "Аккую". Сотрудники проекта и жители региона приносят верхнюю одежду, обувь, пледы, обогреватели, спальные мешки. К вечеру вторника было собрано не менее 4 тонн гуманитарной помощи, все вещи переданы в муниципалитет Силифке. Сбор будет продолжаться до 10 февраля включительно, отмечается в сообщении.
Более 60 автобусов направлены в аэропорт города Адана для развоза врачей, прибывающих авиатранспортом, к пострадавшим. Дополнительно к действующим пунктам приема донорской крови открыты пункты в отделении Красного полумесяца в Силифке и в городке для рабочих в Буюкеджели.
Помимо этого, на площадке строительства АЭС "Аккую", в офисах "Аккую Нуклеар" в Анкаре и Москве ведется сбор средств для помощи пострадавшим.
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 12:55
Россия направит в Турцию врачей для помощи пострадавшим при землетрясении
"Невозможно оставаться безучастным к такому бедствию, и мы благодарны своим коллегам и всем работникам нашей стройки за участие. В условиях, когда каждая секунда дорога, силы и ресурсы мобилизуются мгновенно", - сказала генеральный директор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, слова которой приведены в сообщении.
"Мы, конечно, не ограничимся принятыми мерами и будем оказывать пострадавшим всю возможную поддержку, пока в этом будет необходимость. Мы скорбим вместе с народом Турции, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и, конечно, надеемся, что все остающиеся под завалами будут спасены", - добавила она.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
В миреТурцияАЭС "Аккую"Аккую НуклеарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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