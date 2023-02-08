Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подрядные организации, занятые на строительстве с участием России АЭС "Аккую" в Турции, направили для разбора завалов после землетрясения своих людей и технику, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар". В места, пострадавшие от стихии, отправлено более 200 человек и около 80 единиц техники: краны, тягачи, экскаваторы, самосвалы. Кроме того, организован сбор теплых вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. Пункты сбора расположены в городах Силифке, Кум Махаллеси и Ташуджу, где проживает большинство работников площадки АЭС "Аккую". Сотрудники проекта и жители региона приносят верхнюю одежду, обувь, пледы, обогреватели, спальные мешки. К вечеру вторника было собрано не менее 4 тонн гуманитарной помощи, все вещи переданы в муниципалитет Силифке. Сбор будет продолжаться до 10 февраля включительно, отмечается в сообщении. Более 60 автобусов направлены в аэропорт города Адана для развоза врачей, прибывающих авиатранспортом, к пострадавшим. Дополнительно к действующим пунктам приема донорской крови открыты пункты в отделении Красного полумесяца в Силифке и в городке для рабочих в Буюкеджели. Помимо этого, на площадке строительства АЭС "Аккую", в офисах "Аккую Нуклеар" в Анкаре и Москве ведется сбор средств для помощи пострадавшим. "Невозможно оставаться безучастным к такому бедствию, и мы благодарны своим коллегам и всем работникам нашей стройки за участие. В условиях, когда каждая секунда дорога, силы и ресурсы мобилизуются мгновенно", - сказала генеральный директор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, слова которой приведены в сообщении. "Мы, конечно, не ограничимся принятыми мерами и будем оказывать пострадавшим всю возможную поддержку, пока в этом будет необходимость. Мы скорбим вместе с народом Турции, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и, конечно, надеемся, что все остающиеся под завалами будут спасены", - добавила она. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подрядные организации, занятые на строительстве с участием России АЭС "Аккую" в Турции, направили для разбора завалов после землетрясения своих людей и технику, сообщила проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар".
В места, пострадавшие от стихии, отправлено более 200 человек и около 80 единиц техники: краны, тягачи, экскаваторы, самосвалы.
Кроме того, организован сбор теплых вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. Пункты сбора расположены в городах Силифке, Кум Махаллеси и Ташуджу, где проживает большинство работников площадки АЭС "Аккую". Сотрудники проекта и жители региона приносят верхнюю одежду, обувь, пледы, обогреватели, спальные мешки. К вечеру вторника было собрано не менее 4 тонн гуманитарной помощи, все вещи переданы в муниципалитет Силифке. Сбор будет продолжаться до 10 февраля включительно, отмечается в сообщении.
Более 60 автобусов направлены в аэропорт города Адана для развоза врачей, прибывающих авиатранспортом, к пострадавшим. Дополнительно к действующим пунктам приема донорской крови открыты пункты в отделении Красного полумесяца в Силифке и в городке для рабочих в Буюкеджели.
Помимо этого, на площадке строительства АЭС "Аккую", в офисах "Аккую Нуклеар" в Анкаре и Москве ведется сбор средств для помощи пострадавшим.
"Невозможно оставаться безучастным к такому бедствию, и мы благодарны своим коллегам и всем работникам нашей стройки за участие. В условиях, когда каждая секунда дорога, силы и ресурсы мобилизуются мгновенно", - сказала генеральный директор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, слова которой приведены в сообщении.
"Мы, конечно, не ограничимся принятыми мерами и будем оказывать пострадавшим всю возможную поддержку, пока в этом будет необходимость. Мы скорбим вместе с народом Турции, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и, конечно, надеемся, что все остающиеся под завалами будут спасены", - добавила она.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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