https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850556225.html

В Турции зафиксировали новое землетрясение

В Турции зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции зафиксировали новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:28

2023-02-08T14:28

2023-02-08T14:33

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

реджеп тайип эрдоган

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 11.11 по времени UTC (14.11 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман с населением 223 тысячи человек. Очаг залегал на глубине одного километра.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

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в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, турция, реджеп тайип эрдоган, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)