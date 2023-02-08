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При землетрясении в Турции погибли 8574 человека

При землетрясении в Турции погибли 8574 человека - РИА Новости, 08.02.2023

При землетрясении в Турции погибли 8574 человека

При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, число пострадавших почти достигло 50 тысяч, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:56

2023-02-08T13:56

2023-02-08T15:15

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 8 фев — РИА Новости. При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, число пострадавших почти достигло 50 тысяч, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49 133", — сказал он на брифинге.По словам главы государства, в пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня.Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввел чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

турция

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии