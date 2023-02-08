https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850543050.html

В центральной части Турции произошло новое землетрясение

В центральной части Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 08.02.2023

В центральной части Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:51

2023-02-08T13:51

2023-02-08T13:52

в мире

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248815_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_9fbec705a3d1c5e80c0890f8e5f9b47b.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 10.26 по времени UTC (13.26 мск) в 37 километрах от города Газиантеп с населением в один миллион человек. Очаг залегал на глубине двух километров. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии