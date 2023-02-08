https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850540021.html

Эрдоган посетил эпицентр землетрясения в Турции

Эрдоган посетил эпицентр землетрясения в Турции - РИА Новости, 08.02.2023

Эрдоган посетил эпицентр землетрясения в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган знакомится с ситуацией на месте землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, которая стала эпицентром сокрушительных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:41

2023-02-08T13:41

2023-02-08T17:16

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган знакомится с ситуацией на месте землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, которая стала эпицентром сокрушительных толчков, приведших к смерти более семи тысяч человек, передает телеканал TRT Haber. Телеканал показал кадры, как Эрдоган в сопровождении ряда министров прибыл на место разрушений. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

кахраманмараш

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в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии