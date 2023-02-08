https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850504307.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 7108 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 7108 человек - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 7108 человек

Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 7,1 тысячи человек, пострадали свыше 40 тысяч, заявило турецкое управление по ликвидации последствий... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:35

2023-02-08T11:35

2023-02-08T12:09

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 7,1 тысячи человек, пострадали свыше 40 тысяч, заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD)."По последним данным, 7108 стали жертвами землетрясения, число раненых — 40 910", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 6957 погибших и 38 244 пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.В десяти пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, там объявили режим чрезвычайного положения. Кроме того, землетрясение затронуло Сирию — провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По официальным данным, там погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

https://ria.ru/20230207/zemletryaseniya-1850403412.html

турция

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии