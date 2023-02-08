https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850499908.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:23

2023-02-08T11:23

2023-02-08T11:24

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 10.48 по местному времени в 85 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш с населением 376 тысяч человек - эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 40 километров. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Согласно последний данным, число погибших выросло до 6234, раненых - до 37 011.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)