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Девушку спасли из-под завалов разрушенного здания в Турции спустя два дня

Девушку спасли из-под завалов разрушенного здания в Турции спустя два дня - РИА Новости, 08.02.2023

Девушку спасли из-под завалов разрушенного здания в Турции спустя два дня

Молодую девушку спустя 49 часов спасли из-под завалов разрушенного землетрясением здания в турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:48

2023-02-08T09:48

2023-02-08T09:56

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Молодую девушку спустя 49 часов спасли из-под завалов разрушенного землетрясением здания в турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu. "В провинции Хатай на юге Турции из-под завалов разрушенного землетрясением здания спустя 49 часов спасли молодую девушку. Извлечь 24-летнюю учительницу Месуде Акар из-под руин многоквартирного дома спасателям помогали военные. Пока девушку несли на носилках к машине скорой помощи, столпившиеся вокруг горожане в слезах аплодировали спасателям. Поисково-спасательные операции продолжаются в десяти провинциях страны", - передает агентство. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, достигло почти 5,9 тысячи, раненых – более 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

хатай (провинция)

турция

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в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии