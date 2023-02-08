https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850471975.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234 человек

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234 человек - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234 человек

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек, ранения и травмы получили свыше 37 тысяч, сообщило турецкое Управление по ликвидации... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:40

2023-02-08T09:40

2023-02-08T10:15

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек, ранения и травмы получили свыше 37 тысяч, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС."Погибли 6 234 человека и 37 011 граждан ранены на данный момент", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 5894 погибших и 34 810 пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. В десяти пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, там объявили режим чрезвычайного положения. Кроме того, землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Там погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

турция

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-08T09:40 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии