https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850436925.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5894

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5894 - РИА Новости, 08.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5894

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5 894 человек, число раненых - почти 35 тысяч. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T00:16

2023-02-08T00:16

2023-02-08T00:21

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 5 894 человек, число раненых - почти 35 тысяч.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

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2023

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире