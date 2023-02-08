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Зеленский встретился с Карлом III - РИА Новости, 08.02.2023
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Зеленский встретился с Карлом III
Зеленский встретился с Карлом III - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский встретился с Карлом III
Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:51
2023-02-08T18:55
в мире
великобритания
украина
владимир зеленский
карл iii
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News. "Владимир Зеленский сейчас находится на аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский и британский монарх встретились впервые с начала российской специальной военной операции на Украине. О визите Зеленского в Британию не было известно практически вплоть до его прибытия в Лондон.
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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, карл iii
В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Карл III
18:51 08.02.2023 (обновлено: 18:55 08.02.2023)
 
Зеленский встретился с Карлом III

Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце

© AP Photo / Aaron Chown Британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце
 Британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Aaron Chown
Британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News.
"Владимир Зеленский сейчас находится на аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский и британский монарх встретились впервые с начала российской специальной военной операции на Украине. О визите Зеленского в Британию не было известно практически вплоть до его прибытия в Лондон.
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте. 8 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 16:54Специальная военная операция на Украине
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В миреВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийКарл III
 
 
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