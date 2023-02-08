https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850653751.html

Зеленский встретился с Карлом III

Зеленский встретился с Карлом III - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский встретился с Карлом III

Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:51

2023-02-08T18:51

2023-02-08T18:55

в мире

великобритания

украина

владимир зеленский

карл iii

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News. "Владимир Зеленский сейчас находится на аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский и британский монарх встретились впервые с начала российской специальной военной операции на Украине. О визите Зеленского в Британию не было известно практически вплоть до его прибытия в Лондон.

https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, карл iii