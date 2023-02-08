https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850653751.html
Зеленский встретился с Карлом III
Зеленский встретился с Карлом III - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский встретился с Карлом III
Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:51
2023-02-08T18:51
2023-02-08T18:55
в мире
великобритания
украина
владимир зеленский
карл iii
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Король Великобритании Карл III впервые встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News. "Владимир Зеленский сейчас находится на аудиенции у короля в Букингемском дворце", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский и британский монарх встретились впервые с начала российской специальной военной операции на Украине. О визите Зеленского в Британию не было известно практически вплоть до его прибытия в Лондон.
https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, карл iii
В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Карл III
18:51 08.02.2023 (обновлено: 18:55 08.02.2023)
Зеленский встретился с Карлом III
Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце