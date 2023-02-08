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Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850463455.html
Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы
Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы
Владимир Зеленский — пятая колонна не только для Украины, но и для Европы, считает председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:01
2023-02-08T10:05
европа
украина
в мире
виктор медведчук
владимир зеленский
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — пятая колонна не только для Украины, но и для Европы, считает председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук."Его, как своего парня из народа, протолкнули на президентский пост, и он, вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране. Его, как молодого и энергичного политика, внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе", — написал политик в статье для РИА Новости.По его словам, "никто не замечает этой игры, потому что это не положено". Так, украинцам, как замечает Медведчук, "критиковать Зеленского строго-настрого запрещено", иначе они попадут под репрессии, а европейцам его "критиковать неприлично — НАТО не разрешает"."Вот кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", — добавил он.Медведчук предполагает, что проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главная задача — не пустить Россию в Европу и испортить отношения Москвы и ЕС. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html
https://ria.ru/20230208/rezhim-1850444929.html
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европа, украина, в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, нато
Европа, Украина, В мире, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
09:01 08.02.2023 (обновлено: 10:05 08.02.2023)
 
Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы

Медведчук: Зеленский является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — пятая колонна не только для Украины, но и для Европы, считает председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Его, как своего парня из народа, протолкнули на президентский пост, и он, вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране. Его, как молодого и энергичного политика, внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе", — написал политик в статье для РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 09:06Специальная военная операция на Украине
Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук
По его словам, "никто не замечает этой игры, потому что это не положено". Так, украинцам, как замечает Медведчук, "критиковать Зеленского строго-настрого запрещено", иначе они попадут под репрессии, а европейцам его "критиковать неприлично — НАТО не разрешает".
"Вот кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", — добавил он.
Медведчук предполагает, что проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главная задача — не пустить Россию в Европу и испортить отношения Москвы и ЕС.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаВ миреВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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