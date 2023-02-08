https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850463455.html

Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы

Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы - РИА Новости, 08.02.2023

Медведчук назвал Зеленского пятой колонной для Европы

Владимир Зеленский — пятая колонна не только для Украины, но и для Европы, считает председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:01

2023-02-08T09:01

2023-02-08T10:05

европа

украина

в мире

виктор медведчук

владимир зеленский

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский — пятая колонна не только для Украины, но и для Европы, считает председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук."Его, как своего парня из народа, протолкнули на президентский пост, и он, вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране. Его, как молодого и энергичного политика, внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе", — написал политик в статье для РИА Новости.По его словам, "никто не замечает этой игры, потому что это не положено". Так, украинцам, как замечает Медведчук, "критиковать Зеленского строго-настрого запрещено", иначе они попадут под репрессии, а европейцам его "критиковать неприлично — НАТО не разрешает"."Вот кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", — добавил он.Медведчук предполагает, что проамериканские украинские политики никогда не скрывали, что их главная задача — не пустить Россию в Европу и испортить отношения Москвы и ЕС. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html

https://ria.ru/20230208/rezhim-1850444929.html

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европа, украина, в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, нато