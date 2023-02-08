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Выживших под завалами детей продолжают спасать после землетрясения в Турции

Выживших под завалами детей продолжают спасать после землетрясения в Турции - РИА Новости, 08.02.2023

Выживших под завалами детей продолжают спасать после землетрясения в Турции

Спустя более чем двое суток после разрушительного землетрясения в Турции спасателям удается вытащить из-под завалов живыми детей, в том числе младенцев,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:39

2023-02-08T12:39

2023-02-08T12:39

в мире

турция

кахраманмараш

хатай (провинция)

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 8 фев – РИА Новости. Спустя более чем двое суток после разрушительного землетрясения в Турции спасателям удается вытащить из-под завалов живыми детей, в том числе младенцев, сообщают местные СМИ. Поисково-спасательные операции по сути являются гонкой со временем, так как в зоне катастрофы ночные температуры в ряде районов опускались до минус 15 градусов. Так, в среду в Кахраманмараше, эпицентре землетрясений, удалось вызвались Микаила спустя 43 часа после удара стихии – мальчик удачно оказался между двух диванов, что спасло ему жизнь, передает телеканал TRT. Там же спустя 56 часов после землетрясения спасли полуторагодовалого Масала. Спасатели пытаются вытащить и его беременную мать, ее состояние удовлетворительное. Канал отмечает, что женщина кормила грудью Масала, когда его нашли под завалами. В Эльбистане той же провинции после 48 часов под завалами спасли двухмесячного мальчика. В провинции Хатай удалось спасти двухлетнюю Ханифе и пятилетнего Серапа спустя двое суток после катастрофы, они госпитализированы. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

кахраманмараш

хатай (провинция)

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в мире, турция, кахраманмараш, хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии