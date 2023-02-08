https://ria.ru/20230208/zaval-1850554447.html
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми - РИА Новости, 08.02.2023
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми
Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:22
2023-02-08T14:22
2023-02-08T14:58
россия
турция
хатай (провинция)
даниил мартынов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов. "Сейчас эту ситуацию мы держим на особом контроле. Вчера вечером нам поступила информация, что в городе Антакья находится под завалами семья с двумя детьми", - сказал Мартынов. Российские спасатели, по его словам, оперативно выяснили адрес и связались с турецким коллегами, которые там работают. Ранее МЧС России сообщило, что в провинции Хатай (Антакья – ее административный центр) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, дорога, по которой туда отправилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, вся в трещинах и разломах, местами завалена обвалившимися при подземном толчке камнями.
https://ria.ru/20230208/postradavshie-1850547572.html
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850348752.html
россия
турция
хатай (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, хатай (провинция), даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, новости - туризм
Россия, Турция, Хатай (провинция), Даниил Мартынов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Туризм, Новости - Туризм
14:22 08.02.2023 (обновлено: 14:58 08.02.2023)
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми
Спасатели МЧС выясняют, завалило ли в турецкой Антакье семью россиян с двумя детьми