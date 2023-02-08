https://ria.ru/20230208/zaval-1850554447.html

Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми

Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми - РИА Новости, 08.02.2023

Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми

Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:22

2023-02-08T14:22

2023-02-08T14:58

россия

турция

хатай (провинция)

даниил мартынов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

туризм

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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов. "Сейчас эту ситуацию мы держим на особом контроле. Вчера вечером нам поступила информация, что в городе Антакья находится под завалами семья с двумя детьми", - сказал Мартынов. Российские спасатели, по его словам, оперативно выяснили адрес и связались с турецким коллегами, которые там работают. Ранее МЧС России сообщило, что в провинции Хатай (Антакья – ее административный центр) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, дорога, по которой туда отправилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, вся в трещинах и разломах, местами завалена обвалившимися при подземном толчке камнями.

https://ria.ru/20230208/postradavshie-1850547572.html

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850348752.html

россия

турция

хатай (провинция)

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россия, турция, хатай (провинция), даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, новости - туризм