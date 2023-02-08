Рейтинг@Mail.ru
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230208/zaval-1850554447.html
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми - РИА Новости, 08.02.2023
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми
Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:22
2023-02-08T14:58
россия
турция
хатай (провинция)
даниил мартынов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов. "Сейчас эту ситуацию мы держим на особом контроле. Вчера вечером нам поступила информация, что в городе Антакья находится под завалами семья с двумя детьми", - сказал Мартынов. Российские спасатели, по его словам, оперативно выяснили адрес и связались с турецким коллегами, которые там работают. Ранее МЧС России сообщило, что в провинции Хатай (Антакья – ее административный центр) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, дорога, по которой туда отправилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, вся в трещинах и разломах, местами завалена обвалившимися при подземном толчке камнями.
https://ria.ru/20230208/postradavshie-1850547572.html
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850348752.html
россия
турция
хатай (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, хатай (провинция), даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, новости - туризм
Россия, Турция, Хатай (провинция), Даниил Мартынов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Туризм, Новости - Туризм
14:22 08.02.2023 (обновлено: 14:58 08.02.2023)
 
Спасатели выясняют, завалило ли в Турции семью россиян с двумя детьми

Спасатели МЧС выясняют, завалило ли в турецкой Антакье семью россиян с двумя детьми

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Спасатели выясняют, действительно ли семья россиян с двумя детьми оказалась под завалами в турецкой Антакье, помощь на подходе, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов.
"Сейчас эту ситуацию мы держим на особом контроле. Вчера вечером нам поступила информация, что в городе Антакья находится под завалами семья с двумя детьми", - сказал Мартынов.
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 14:04
Пострадавших при землетрясении могут разместить в отелях Антальи и Аланьи
Российские спасатели, по его словам, оперативно выяснили адрес и связались с турецким коллегами, которые там работают.
"Сейчас выдвигается, уже практически подошла наша оперативная группа со всем необходимым аварийно-спасательным инструментом и снаряжением. Мы будем сейчас выяснять, есть ли там они, и организовывать разбор завалов совместно с турецкими коллегами", - добавил Мартынов.
Ранее МЧС России сообщило, что в провинции Хатай (Антакья – ее административный центр) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, дорога, по которой туда отправилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, вся в трещинах и разломах, местами завалена обвалившимися при подземном толчке камнями.
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 17:05Туризм
Pegasus объявила о бесплатных авиарейсах из зоны землетрясений в Турции
 
ТуризмРоссияТурцияХатай (провинция)Даниил МартыновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала