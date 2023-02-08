https://ria.ru/20230208/zaderzhanie-1850644095.html

В Петербурге задержали пенсионера, угрожавшего персоналу "Вкусно — и точка"

В Петербурге задержали пенсионера, угрожавшего персоналу "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 08.02.2023

В Петербурге задержали пенсионера, угрожавшего персоналу "Вкусно — и точка"

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали агрессивного пенсионера, который пришел с ножом в ресторан быстрого питания "Вкусно - и точка" в Петербурге... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:13

2023-02-08T18:13

2023-02-08T18:30

происшествия

санкт-петербург

челябинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали агрессивного пенсионера, который пришел с ножом в ресторан быстрого питания "Вкусно - и точка" в Петербурге и угрожал сотрудникам, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. "Сегодня около 01.40 из ресторана быстрого питания, расположенного на улице Дыбенко, поступила информация об агрессивном гражданине, который угрожает ножом персоналу заведения. Оперативно прибывшие сотрудники ОВО по Невскому району обезоружили и задержали его на месте происшествия", - сообщает ведомство. На видео, распространенном пресс-службой управления, запечатлено, как пенсионер входит в двери ресторана "Вкусно - и точка", в руке его нож, который он направляет на сотрудника общепита. По информации Росгвардии, нарушителем спокойствия оказался 66-летний уроженец Челябинска, он был доставлен в отдел полиции.

https://ria.ru/20230123/pogrom-1846854101.html

санкт-петербург

челябинск

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происшествия, санкт-петербург, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)