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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух мигрантов - РИА Новости, 08.02.2023
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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух мигрантов
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух мигрантов - РИА Новости, 08.02.2023
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух мигрантов
Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке на двоих граждан ближнего зарубежья, один из которых... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:15
2023-02-08T10:17
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке на двоих граждан ближнего зарубежья, один из которых скончался от ножевых ранений, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Рано утром 7 февраля около 6:15 на автобусной остановке по адресу Тимуровская улица дом 16 неизвестный с ножом напал на отца и сына, граждан одной из стран ближнего зарубежья. Оба мужчины получили тяжёлые ранения и были госпитализированы в больницу, где 28-летний потерпевший скончался."Поздно вечером этого же дня по месту жительства по улице Демьяна Бедного по подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний мужчина", - сообщает пресс-служба ГУМВД.Полицейские установили, что задержанный мужчина дважды переодевался в подъездах жилых домов - до и после нападения. Также, переодевшись, он вернулся к месту преступления и некоторое время бродил по окрестным дворам, после чего вернулся домой.Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время полицейские передали подозреваемого в следственные органы, которые должны выяснить мотив преступления.Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, задержанный мужчина страдает психическим заболеванием и сейчас помещен в психиатрическую больницу.
https://ria.ru/20230208/proverka-1850473516.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
10:15 08.02.2023 (обновлено: 10:17 08.02.2023)
 
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух мигрантов

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мигрантов на остановке

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке на двоих граждан ближнего зарубежья, один из которых скончался от ножевых ранений, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Рано утром 7 февраля около 6:15 на автобусной остановке по адресу Тимуровская улица дом 16 неизвестный с ножом напал на отца и сына, граждан одной из стран ближнего зарубежья. Оба мужчины получили тяжёлые ранения и были госпитализированы в больницу, где 28-летний потерпевший скончался.
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"Поздно вечером этого же дня по месту жительства по улице Демьяна Бедного по подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний мужчина", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Полицейские установили, что задержанный мужчина дважды переодевался в подъездах жилых домов - до и после нападения. Также, переодевшись, он вернулся к месту преступления и некоторое время бродил по окрестным дворам, после чего вернулся домой.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время полицейские передали подозреваемого в следственные органы, которые должны выяснить мотив преступления.
Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, задержанный мужчина страдает психическим заболеванием и сейчас помещен в психиатрическую больницу.
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