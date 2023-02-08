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Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений - РИА Новости, 08.02.2023
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Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений
Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений - РИА Новости, 08.02.2023
Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений
Прошедший январь стал в Европе одним из самых тёплых за всю историю мониторинга, говорится в сообщении программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:32
2023-02-08T14:32
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Прошедший январь стал в Европе одним из самых тёплых за всю историю мониторинга, говорится в сообщении программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. В большей части Европы температура воздуха была выше средней, включая Балканы и Восточную Европу, сообщил Copernicus. Кроме того, повышенная температура наблюдалась на востоке США, в Канаде, Мексике и на западе России. При этом в Сибири были отмечены температуры ниже среднего, так же, как и в Афганистане, Пакистане и соседних странах, а также в Австралии. В организации отмечают, что хотя прошедший январь стал исключительным месяцем, его температуры являются признаком последствий изменения климата для многих регионов и могут считаться ещё одним предупреждением о будущих экстремальных явлениях. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщала, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире. ВМО ожидает, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере.
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в мире, европа, погода, азия
В мире, Европа, Погода, Азия
14:32 08.02.2023
 
Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений

Copernicus: прошедший январь стал в Европе одним из самых теплых за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Прошедший январь стал в Европе одним из самых тёплых за всю историю мониторинга, говорится в сообщении программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.
"Исключительно теплые температуры: в Европе январь стал третьим самым тёплым январем за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
В большей части Европы температура воздуха была выше средней, включая Балканы и Восточную Европу, сообщил Copernicus. Кроме того, повышенная температура наблюдалась на востоке США, в Канаде, Мексике и на западе России.
При этом в Сибири были отмечены температуры ниже среднего, так же, как и в Афганистане, Пакистане и соседних странах, а также в Австралии.
В организации отмечают, что хотя прошедший январь стал исключительным месяцем, его температуры являются признаком последствий изменения климата для многих регионов и могут считаться ещё одним предупреждением о будущих экстремальных явлениях.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщала, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире. ВМО ожидает, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере.
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