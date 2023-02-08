https://ria.ru/20230208/yanvar-1850558306.html

Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений

Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений - РИА Новости, 08.02.2023

Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений

Прошедший январь стал в Европе одним из самых тёплых за всю историю мониторинга, говорится в сообщении программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:32

2023-02-08T14:32

2023-02-08T14:32

в мире

европа

погода

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31193/81/311938131_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_5a21fe0b1f314a409593bfba67aac02b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Прошедший январь стал в Европе одним из самых тёплых за всю историю мониторинга, говорится в сообщении программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. В большей части Европы температура воздуха была выше средней, включая Балканы и Восточную Европу, сообщил Copernicus. Кроме того, повышенная температура наблюдалась на востоке США, в Канаде, Мексике и на западе России. При этом в Сибири были отмечены температуры ниже среднего, так же, как и в Афганистане, Пакистане и соседних странах, а также в Австралии. В организации отмечают, что хотя прошедший январь стал исключительным месяцем, его температуры являются признаком последствий изменения климата для многих регионов и могут считаться ещё одним предупреждением о будущих экстремальных явлениях. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщала, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире. ВМО ожидает, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата сохранятся из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере.

https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, погода, азия