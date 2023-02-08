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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает в среду телеканал 5.ua. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:44
2023-02-08T13:44
2023-02-08T13:45
специальная военная операция на украине
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сумы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает в среду телеканал 5.ua. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Появились сообщения о взрывах в Сумах, где сейчас воздушная тревога. Ждем официальной информации", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Более подробная информация не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
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в мире, украина, днепропетровская область, сумы, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумы, Вооруженные силы РФ
13:44 08.02.2023 (обновлено: 13:45 08.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинский канал 5.ua сообщил о взрывах в Сумах