https://ria.ru/20230208/vzryvy-1850540860.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает в среду телеканал 5.ua. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:44

2023-02-08T13:44

2023-02-08T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

сумы

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает в среду телеканал 5.ua. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Появились сообщения о взрывах в Сумах, где сейчас воздушная тревога. Ждем официальной информации", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Более подробная информация не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html

украина

днепропетровская область

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепропетровская область, сумы, вооруженные силы рф