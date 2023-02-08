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Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой находятся в больнице - РИА Новости, 08.02.2023
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Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой находятся в больнице
Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой находятся в больнице - РИА Новости, 08.02.2023
Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой находятся в больнице
Трое пострадавших при взрыве газа в городе Ефремов Тульской области остаются в больнице, один из них - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:31
2023-02-08T09:30
происшествия
тула
ефремов
взрыв газа в жилом доме в ефремове
россия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве газа в городе Ефремов Тульской области остаются в больнице, один из них - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Накануне сообщалось о троих госпитализированных, из них один ребенок, его жизни, уточняли в Минздраве России, ничто не угрожает."В Ефремовской больнице находятся трое пострадавших. Два человека в состоянии средней степени тяжести и один в тяжелом состоянии", - сказали в тульском минздраве.Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
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тула
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Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Тульской области
Сохраняется вероятность того, что под завалами дома в Ефремове Тульской области, где накануне взорвался газ, могут оставаться люди, заявил начальник ГУМЧС по региону Алексей Павлов. Как рассказали ранее в главке, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжались всю ночь, к утру разобрано 40 кубометров завалов из 80.
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происшествия, тула, ефремов, взрыв газа в жилом доме в ефремове , россия, тульская область
Происшествия, Тула, Ефремов, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Россия, Тульская область
08:31 08.02.2023 (обновлено: 09:30 08.02.2023)
 
Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой находятся в больнице

Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой остаются в больнице, один в тяжелом состоянии

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве газа в городе Ефремов Тульской области остаются в больнице, один из них - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Накануне сообщалось о троих госпитализированных, из них один ребенок, его жизни, уточняли в Минздраве России, ничто не угрожает.
"В Ефремовской больнице находятся трое пострадавших. Два человека в состоянии средней степени тяжести и один в тяжелом состоянии", - сказали в тульском минздраве.
Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 февраля, 18:07
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
ПроисшествияТулаЕфремовВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеРоссияТульская область
 
 
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