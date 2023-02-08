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В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП
В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП - РИА Новости, 08.02.2023
В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП
Решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах, сообщила пресс-служба Минфина... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:17
2023-02-08T16:17
2023-02-08T16:17
экономика
россия
андрей белоусов
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах, сообщила пресс-служба Минфина России. Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса. "Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП", - отметил Минфин.
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экономика, россия, андрей белоусов, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП
Минфин: решение о добровольном взносе нужно принимать на основе сверхдоходов за два года