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В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП - РИА Новости, 08.02.2023
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В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП
В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП - РИА Новости, 08.02.2023
В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП
Решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах, сообщила пресс-служба Минфина... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:17
2023-02-08T16:17
экономика
россия
андрей белоусов
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах, сообщила пресс-служба Минфина России. Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса. "Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП", - отметил Минфин.
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экономика, россия, андрей белоусов, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:17 08.02.2023
 
В Минфине рассказали подробности о добровольном взносе членов РСПП

Минфин: решение о добровольном взносе нужно принимать на основе сверхдоходов за два года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах, сообщила пресс-служба Минфина России.
Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса.
"Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП", - отметил Минфин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 15:39
Правительство не планирует менять общие базовые параметры налоговой системы
 
ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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