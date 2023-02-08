https://ria.ru/20230208/vznos-1850550224.html

Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса

Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса - РИА Новости, 08.02.2023

Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса

Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:12

2023-02-08T14:12

2023-02-08T15:53

экономика

россия

андрей белоусов

правительство рф

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Зампред кабмина указал на положительные финансовые результаты прошлого года и высокие показатели у многих компаний.Первый вице-премьер уточнил, что речи о повышении налогов не идет."Есть windfall tax (налог на непредвиденную прибыль. — Прим. ред.) — такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов", — подчеркнул он.Белоусов добавил, что представители бизнеса принимают активное участие в проработке этого вопроса.

https://ria.ru/20230207/informatsiya-1850429598.html

https://realty.ria.ru/20230125/nalogi-1847245991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, андрей белоусов, правительство рф, бизнес