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Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса - РИА Новости, 08.02.2023
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Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса
Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса - РИА Новости, 08.02.2023
Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса
Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:12
2023-02-08T15:53
экономика
россия
андрей белоусов
правительство рф
бизнес
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Зампред кабмина указал на положительные финансовые результаты прошлого года и высокие показатели у многих компаний.Первый вице-премьер уточнил, что речи о повышении налогов не идет."Есть windfall tax (налог на непредвиденную прибыль. — Прим. ред.) — такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов", — подчеркнул он.Белоусов добавил, что представители бизнеса принимают активное участие в проработке этого вопроса.
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экономика, россия, андрей белоусов, правительство рф, бизнес
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Правительство РФ, Бизнес
14:12 08.02.2023 (обновлено: 15:53 08.02.2023)
 
Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса

Белоусов: правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса в бюджет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Зампред кабмина указал на положительные финансовые результаты прошлого года и высокие показатели у многих компаний.
"Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", — сообщил Белоусов.
Первый вице-премьер уточнил, что речи о повышении налогов не идет.
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"Есть windfall tax (налог на непредвиденную прибыль. — Прим. ред.) — такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов", — подчеркнул он.
Белоусов добавил, что представители бизнеса принимают активное участие в проработке этого вопроса.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовПравительство РФБизнес
 
 
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