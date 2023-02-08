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Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса
Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса - РИА Новости, 08.02.2023
Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса
Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:12
2023-02-08T14:12
2023-02-08T15:53
экономика
россия
андрей белоусов
правительство рф
бизнес
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Зампред кабмина указал на положительные финансовые результаты прошлого года и высокие показатели у многих компаний.Первый вице-премьер уточнил, что речи о повышении налогов не идет."Есть windfall tax (налог на непредвиденную прибыль. — Прим. ред.) — такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов", — подчеркнул он.Белоусов добавил, что представители бизнеса принимают активное участие в проработке этого вопроса.
https://ria.ru/20230207/informatsiya-1850429598.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, андрей белоусов, правительство рф, бизнес
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Правительство РФ, Бизнес
14:12 08.02.2023 (обновлено: 15:53 08.02.2023)
Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса
Белоусов: правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату добровольного взноса в бюджет
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство обсуждает с крупным бизнесом вопрос выплаты однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Зампред кабмина указал на положительные финансовые результаты прошлого года и высокие показатели у многих компаний.
"Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", — сообщил Белоусов.
Первый вице-премьер уточнил, что речи о повышении налогов не идет.
"Есть windfall tax (налог на непредвиденную прибыль. — Прим. ред.) — такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов", — подчеркнул он.
Белоусов добавил, что представители бизнеса принимают активное участие в проработке этого вопроса.