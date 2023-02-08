https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850553873.html

В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным

В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным - РИА Новости, 08.02.2023

В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным

Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:20

2023-02-08T14:20

2023-02-08T14:20

сша

китай

америка

владимир джабаров

джо байден

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_c295914f413cc2e929ec01e0b5d71fe7.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое мнение высказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу США "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. "Байдену сказать особо нечего. Более того, если нужно принимать решение – идти ли на выборы, а уже 2023 год, то, видимо, до конца этот вопрос не проработан", - сказал политик. Кроме того, в Америке сейчас ничего хорошего не происходит, и хотя США постарались заработать на ситуации в Европе, продают свой газ, то "дальше особых перспектив они не видят", По мнению российского законодателя, в Соединенных Штатах переживают по поводу того, что доллар теряет позиции резервной валюты, ряд стран уже перешли на расчеты в других валютах. Если же государства начнут отказываться от долларовых активов, "в США могут начаться большие проблемы", добавил он. Кроме того, американцы столкнулись с большими проблемами во внешней политике, сказал парламентарий. "Они с нами в очень плохих отношениях, с Китаем отношения ухудшаются. Реально, они в некоторой растерянности, как себя вести", - сказал замглавы комитета. Выступление Байдена, по его мнению, выглядело "вялым" и неубедительным не только для граждан США, но и для политических кругов Америки.

https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850508994.html

https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html

сша

китай

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, америка, владимир джабаров, джо байден, совет федерации рф