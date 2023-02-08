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В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным - РИА Новости, 08.02.2023
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В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным - РИА Новости, 08.02.2023
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным
Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:20
2023-02-08T14:20
сша
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владимир джабаров
джо байден
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое мнение высказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу США "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. "Байдену сказать особо нечего. Более того, если нужно принимать решение – идти ли на выборы, а уже 2023 год, то, видимо, до конца этот вопрос не проработан", - сказал политик. Кроме того, в Америке сейчас ничего хорошего не происходит, и хотя США постарались заработать на ситуации в Европе, продают свой газ, то "дальше особых перспектив они не видят", По мнению российского законодателя, в Соединенных Штатах переживают по поводу того, что доллар теряет позиции резервной валюты, ряд стран уже перешли на расчеты в других валютах. Если же государства начнут отказываться от долларовых активов, "в США могут начаться большие проблемы", добавил он. Кроме того, американцы столкнулись с большими проблемами во внешней политике, сказал парламентарий. "Они с нами в очень плохих отношениях, с Китаем отношения ухудшаются. Реально, они в некоторой растерянности, как себя вести", - сказал замглавы комитета. Выступление Байдена, по его мнению, выглядело "вялым" и неубедительным не только для граждан США, но и для политических кругов Америки.
https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850508994.html
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сша, китай, америка, владимир джабаров, джо байден, совет федерации рф
США, Китай, Америка, Владимир Джабаров, Джо Байден, Совет Федерации РФ
14:20 08.02.2023
 
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным

Замглавы комитета СФ Джабаров назвал выступление Байдена перед конгрессом неубедительным

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое мнение высказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу США "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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"Байдену сказать особо нечего. Более того, если нужно принимать решение – идти ли на выборы, а уже 2023 год, то, видимо, до конца этот вопрос не проработан", - сказал политик.
Кроме того, в Америке сейчас ничего хорошего не происходит, и хотя США постарались заработать на ситуации в Европе, продают свой газ, то "дальше особых перспектив они не видят",
По мнению российского законодателя, в Соединенных Штатах переживают по поводу того, что доллар теряет позиции резервной валюты, ряд стран уже перешли на расчеты в других валютах. Если же государства начнут отказываться от долларовых активов, "в США могут начаться большие проблемы", добавил он.
Кроме того, американцы столкнулись с большими проблемами во внешней политике, сказал парламентарий.
"Они с нами в очень плохих отношениях, с Китаем отношения ухудшаются. Реально, они в некоторой растерянности, как себя вести", - сказал замглавы комитета.
Выступление Байдена, по его мнению, выглядело "вялым" и неубедительным не только для граждан США, но и для политических кругов Америки.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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