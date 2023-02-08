https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850553873.html
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным - РИА Новости, 08.02.2023
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным
Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:20
2023-02-08T14:20
2023-02-08T14:20
сша
китай
америка
владимир джабаров
джо байден
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_c295914f413cc2e929ec01e0b5d71fe7.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое мнение высказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу США "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. "Байдену сказать особо нечего. Более того, если нужно принимать решение – идти ли на выборы, а уже 2023 год, то, видимо, до конца этот вопрос не проработан", - сказал политик. Кроме того, в Америке сейчас ничего хорошего не происходит, и хотя США постарались заработать на ситуации в Европе, продают свой газ, то "дальше особых перспектив они не видят", По мнению российского законодателя, в Соединенных Штатах переживают по поводу того, что доллар теряет позиции резервной валюты, ряд стран уже перешли на расчеты в других валютах. Если же государства начнут отказываться от долларовых активов, "в США могут начаться большие проблемы", добавил он. Кроме того, американцы столкнулись с большими проблемами во внешней политике, сказал парламентарий. "Они с нами в очень плохих отношениях, с Китаем отношения ухудшаются. Реально, они в некоторой растерянности, как себя вести", - сказал замглавы комитета. Выступление Байдена, по его мнению, выглядело "вялым" и неубедительным не только для граждан США, но и для политических кругов Америки.
https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850508994.html
https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html
сша
китай
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_93556acd2e0a341e2afc0a3625c1e6fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, америка, владимир джабаров, джо байден, совет федерации рф
США, Китай, Америка, Владимир Джабаров, Джо Байден, Совет Федерации РФ
В Совфеде выступление Байдена назвали неубедительным
Замглавы комитета СФ Джабаров назвал выступление Байдена перед конгрессом неубедительным
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом выглядело вялым и неубедительным, у американцев есть проблемы в экономике, во внешней политике, такое мнение высказал РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу США "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Он также не обошел вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины
и соперничество с Китаем
.
"Байдену сказать особо нечего. Более того, если нужно принимать решение – идти ли на выборы, а уже 2023 год, то, видимо, до конца этот вопрос не проработан", - сказал политик.
Кроме того, в Америке
сейчас ничего хорошего не происходит, и хотя США постарались заработать на ситуации в Европе
, продают свой газ, то "дальше особых перспектив они не видят",
По мнению российского законодателя, в Соединенных Штатах переживают по поводу того, что доллар теряет позиции резервной валюты, ряд стран уже перешли на расчеты в других валютах. Если же государства начнут отказываться от долларовых активов, "в США могут начаться большие проблемы", добавил он.
Кроме того, американцы столкнулись с большими проблемами во внешней политике, сказал парламентарий.
"Они с нами в очень плохих отношениях, с Китаем отношения ухудшаются. Реально, они в некоторой растерянности, как себя вести", - сказал замглавы комитета.
Выступление Байдена, по его мнению, выглядело "вялым" и неубедительным не только для граждан США, но и для политических кругов Америки.