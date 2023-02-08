https://ria.ru/20230208/vystavka-1850545493.html
В США возобновили выставку о русском авангарде
В США возобновили выставку о русском авангарде - РИА Новости, 08.02.2023
В США возобновили выставку о русском авангарде
Выставка "ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920–1930-е" в Нью-Йорке, отложенная из-за ситуации на Украине, возобновила работу после реакции студентов и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:27
2023-02-08T14:27
2023-02-08T14:28
культура
новости культуры
нью-йорк (город)
украина
ссср
архитектура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551392_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b2a7ebc0a433c807c2a76ba196efcf6.jpg
ВАШИНГОН , 8 фев — РИА Новости. Выставка "ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920–1930-е" в Нью-Йорке, отложенная из-за ситуации на Украине, возобновила работу после реакции студентов и преподавателей, недовольных отсрочкой, сообщает New York Times.Согласно информации издания, проект проводится в частном учебном заведении Cooper Union, которое находится в районе Нью-Йорка с большой украинской диаспорой. Школу критиковали за "бестактность" в отношении украинских соседей, так как ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) были основаны в СССР. 25 января за несколько часов до открытия выставку перенесли "без гарантий ее возобновления". Затем школа получила письма с возражениями от 750 ученых, преподавателей и студентов.Один из видевших выставку описал ее, как коллекцию моделей, которые студенты создали по фото, "документирующим педагогический опыт во ВХУТЕМАСе с 1922 по 1928 год". Экспонаты собираются повторно показать в апреле, пишет издание. Однако они будут сопровождаться "заявлениями, которые расскажут ту же историю с разных точек зрения". По словам Cooper Union, это будет сделано для того, чтобы поместить работы "в более широкий геополитический контекст".
https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html
нью-йорк (город)
украина
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551392_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_95c2c7cac8209be273ec301fcec08747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нью-йорк (город), украина, ссср, архитектура, искусство
Культура, Новости культуры, Нью-Йорк (город), Украина, СССР, Архитектура, Искусство
14:27 08.02.2023 (обновлено: 14:28 08.02.2023)
В США возобновили выставку о русском авангарде
Выставка о русском авангарде в США возобновила работу на фоне недовольства ее отсрочкой
ВАШИНГОН , 8 фев — РИА Новости.
Выставка "ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920–1930-е" в Нью-Йорке, отложенная из-за ситуации на Украине, возобновила работу после реакции студентов и преподавателей, недовольных отсрочкой, сообщает
New York Times.
Согласно информации издания, проект проводится в частном учебном заведении Cooper Union, которое находится в районе Нью-Йорка с большой украинской диаспорой. Школу критиковали за "бестактность" в отношении украинских соседей, так как ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) были основаны в СССР. 25 января за несколько часов до открытия выставку перенесли "без гарантий ее возобновления".
Затем школа получила письма с возражениями от 750 ученых, преподавателей и студентов.
Один из видевших выставку описал ее, как коллекцию моделей, которые студенты создали по фото, "документирующим педагогический опыт во ВХУТЕМАСе с 1922 по 1928 год".
Экспонаты собираются повторно показать в апреле, пишет издание. Однако они будут сопровождаться "заявлениями, которые расскажут ту же историю с разных точек зрения". По словам Cooper Union, это будет сделано для того, чтобы поместить работы "в более широкий геополитический контекст".