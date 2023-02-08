https://ria.ru/20230208/vystavka-1850545493.html

В США возобновили выставку о русском авангарде

В США возобновили выставку о русском авангарде - РИА Новости, 08.02.2023

В США возобновили выставку о русском авангарде

Выставка "ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920–1930-е" в Нью-Йорке, отложенная из-за ситуации на Украине, возобновила работу после реакции студентов и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:27

2023-02-08T14:27

2023-02-08T14:28

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ВАШИНГОН , 8 фев — РИА Новости. Выставка "ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 1920–1930-е" в Нью-Йорке, отложенная из-за ситуации на Украине, возобновила работу после реакции студентов и преподавателей, недовольных отсрочкой, сообщает New York Times.Согласно информации издания, проект проводится в частном учебном заведении Cooper Union, которое находится в районе Нью-Йорка с большой украинской диаспорой. Школу критиковали за "бестактность" в отношении украинских соседей, так как ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) были основаны в СССР. 25 января за несколько часов до открытия выставку перенесли "без гарантий ее возобновления". Затем школа получила письма с возражениями от 750 ученых, преподавателей и студентов.Один из видевших выставку описал ее, как коллекцию моделей, которые студенты создали по фото, "документирующим педагогический опыт во ВХУТЕМАСе с 1922 по 1928 год". Экспонаты собираются повторно показать в апреле, пишет издание. Однако они будут сопровождаться "заявлениями, которые расскажут ту же историю с разных точек зрения". По словам Cooper Union, это будет сделано для того, чтобы поместить работы "в более широкий геополитический контекст".

https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, нью-йорк (город), украина, ссср, архитектура, искусство