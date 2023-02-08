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ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/vsu-1850571052.html
ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении
Штурмовые отряды и Южная группировка войск Вооруженных сил России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили более 140... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:04
2023-02-08T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
славянск
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Штурмовые отряды и Южная группировка войск Вооруженных сил России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, восемь единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки и Славянска уничтожены два украинских склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
авдеевка
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Конашенков: ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ, два склада на Донецком направлении
Конашенков: ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ, два склада на Донецком направлении
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в мире, россия, авдеевка, славянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Славянск
15:04 08.02.2023 (обновлено: 16:44 08.02.2023)
 
ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ, два склада на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Штурмовые отряды и Южная группировка войск Вооруженных сил России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, восемь единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Авдеевки и Славянска уничтожены два украинских склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаСлавянск
 
 
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