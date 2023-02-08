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ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.02.2023

ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении

Штурмовые отряды и Южная группировка войск Вооруженных сил России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили более 140... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:04

2023-02-08T15:04

2023-02-08T16:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Штурмовые отряды и Южная группировка войск Вооруженных сил России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, восемь единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки и Славянска уничтожены два украинских склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков: ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ, два склада на Донецком направлении Конашенков: ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ, два склада на Донецком направлении 2023-02-08T15:04 true PT4M14S

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в мире, россия, авдеевка, славянск