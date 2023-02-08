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Король Карл III встретится с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2023
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Король Карл III встретится с Зеленским
Король Карл III встретится с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2023
Король Карл III встретится с Зеленским
Британский король Карл III примет Владимира Зеленского в ходе его визита в Великобританию в среду, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:41
2023-02-08T13:41
в мире
великобритания
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский король Карл III примет Владимира Зеленского в ходе его визита в Великобританию в среду, сообщает телеканал Sky News. "Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским", - говорится в сообщении телеканала. Это первый визит Зеленского в Британию с начала специальной военной операции на Украине.
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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, карл iii
В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Карл III
13:41 08.02.2023
 
Король Карл III встретится с Зеленским

Король Карл III примет президента Украины Зеленского в ходе его визита в Великобританию

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский король Карл III примет Владимира Зеленского в ходе его визита в Великобританию в среду, сообщает телеканал Sky News.
"Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским", - говорится в сообщении телеканала.
Это первый визит Зеленского в Британию с начала специальной военной операции на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Британцы потребовали задержать Зеленского за военные преступления
 
В миреВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийКарл III
 
 
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