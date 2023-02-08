https://ria.ru/20230208/vstrecha-1850540131.html

Король Карл III встретится с Зеленским

Король Карл III встретится с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2023

Король Карл III встретится с Зеленским

Британский король Карл III примет Владимира Зеленского в ходе его визита в Великобританию в среду, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:41

2023-02-08T13:41

2023-02-08T13:41

в мире

великобритания

украина

владимир зеленский

карл iii

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский король Карл III примет Владимира Зеленского в ходе его визита в Великобританию в среду, сообщает телеканал Sky News. "Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским", - говорится в сообщении телеканала. Это первый визит Зеленского в Британию с начала специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850520710.html

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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, карл iii