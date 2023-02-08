https://ria.ru/20230208/voz-1850443812.html

ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей - РИА Новости, 08.02.2023

ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:02

2023-02-08T03:02

2023-02-08T03:02

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на новое исследование медицинского журнала Lancet. "Маркетинговая тактика молочной промышленности является эксплуататорской, и необходимы срочные меры по пресечению вводящих в заблуждение заявлений и политического вмешательства", - сказано в документе. ВОЗ добавляет, что влияние отрасли, в том числе лоббирование жизненно важных мер по поддержке грудного вскармливания, ставит под "серьезную угрозу" здоровье и права женщин и детей. ВОЗ напоминает, что объем продаж этих продуктов в настоящее время приближается к 55 миллиардам долларов США в год. Организация призывает страны поощрять грудное вскармливание, поскольку это лучший способ укрепить здоровье новорожденных.

https://ria.ru/20230201/voz-1848909785.html

https://ria.ru/20230207/proekt-1850312287.html

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