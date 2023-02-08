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ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей - РИА Новости, 08.02.2023
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ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей
ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей - РИА Новости, 08.02.2023
ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей
Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:02
2023-02-08T03:02
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на новое исследование медицинского журнала Lancet. "Маркетинговая тактика молочной промышленности является эксплуататорской, и необходимы срочные меры по пресечению вводящих в заблуждение заявлений и политического вмешательства", - сказано в документе. ВОЗ добавляет, что влияние отрасли, в том числе лоббирование жизненно важных мер по поддержке грудного вскармливания, ставит под "серьезную угрозу" здоровье и права женщин и детей. ВОЗ напоминает, что объем продаж этих продуктов в настоящее время приближается к 55 миллиардам долларов США в год. Организация призывает страны поощрять грудное вскармливание, поскольку это лучший способ укрепить здоровье новорожденных.
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в мире, воз, сша
В мире, ВОЗ, США
03:02 08.02.2023
 
ВОЗ предупредила об угрозах здоровью женщин из-за молочных смесей

ВОЗ: индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу здоровье женщин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Индустрия производства молочных смесей ставит под угрозу грудное вскармливание и здоровье женщин и детей из-за ложных утверждений и агрессивного лоббирования, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на новое исследование медицинского журнала Lancet.
"Маркетинговая тактика молочной промышленности является эксплуататорской, и необходимы срочные меры по пресечению вводящих в заблуждение заявлений и политического вмешательства", - сказано в документе.
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ВОЗ добавляет, что влияние отрасли, в том числе лоббирование жизненно важных мер по поддержке грудного вскармливания, ставит под "серьезную угрозу" здоровье и права женщин и детей.
"Грудное вскармливание дает огромные преимущества младенцам и маленьким детям… Тем не менее, во всем мире только около один из двух новорожденных находится на грудном вскармливании в течение первого часа своей жизни, в то время как менее половины младенцев в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании", - сожалеет организация.
ВОЗ напоминает, что объем продаж этих продуктов в настоящее время приближается к 55 миллиардам долларов США в год.
"Первая статья из серии Lancet документирует, как вводящие в заблуждение маркетинговые утверждения напрямую используют родительские опасения, связанные с нормальным поведением младенцев, предполагая, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон", - говорится в пресс-релизе.
Организация призывает страны поощрять грудное вскармливание, поскольку это лучший способ укрепить здоровье новорожденных.
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