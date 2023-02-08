https://ria.ru/20230208/voyna-1850465027.html

Зеленский спровоцировал религиозную войну на Украине, заявил Медведчук

Зеленский спровоцировал религиозную войну на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский спровоцировал религиозную войну на Украине, заявил Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал в стране войну, заявил председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:06

2023-02-08T09:06

2023-02-08T09:24

специальная военная операция на украине

украина

польша

франция

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал в стране войну, заявил председатель политсовета запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.В статье для РИА Новости политик отметил, что внутри одного украинского конфликта заложено три — политический, этнический и религиозный. Первый, как заметил Медведчук, заключается в том, что действующие власти не просто игнорируют непрозападные политические силы, но выставляют их предателями. Второй связан с преследованием русских и русскоговорящих жителей Украины, "которых вполне хватило бы на отдельную европейскую страну". Их, как утверждается, лишают родного языка, культуры, истории.По его словам, "Зеленский со средневековой дикостью натравил украинское государство на единственную каноническую православную церковь, спровоцировав религиозную войну". В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (Московского патриархата). Ссылаясь на ее связь с российским государством, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ, против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850463455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, франция, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь