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Россияне рассказали, сколько намерены потратить в День влюбленных
Россияне рассказали, сколько намерены потратить в День влюбленных - РИА Новости, 08.02.2023
Россияне рассказали, сколько намерены потратить в День влюбленных
Большинство россиян не собираются праздновать День влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля, а многие из тех, кто все-таки планирует вручить... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:01
2023-02-08T05:01
2023-02-08T05:53
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большинство россиян не собираются праздновать День влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля, а многие из тех, кто все-таки планирует вручить подарок своей половинке, заложили на эти цели не более 5 тысяч рублей, показало исследование банка "Зенит", результаты которого есть у РИА Новости. По данным аналитиков, большинство респондентов (48%) считают, что "лучший подарок - это я". Запоминающийся романтичный презент дарят 26% респондентов, а 13% - украшения. Остальные 12% предпочитают деньги или предоплаченные карты. Однако 66% опрошенных желают получить деньги, 18% - подарочный сертификат, а 16% не откажутся от цветов. Исследование показало, что 28% респондентов откладывают подготовку к 14 февраля на последнюю неделю перед праздником. Причем 27% приобретают подарки на предпраздничных распродажах. В то же время 11% самых предусмотрительных респондентов делают это еще в январе, а 8% опрошенных готовятся за две недели до праздника. День святого Валентина россияне предпочитают отмечать за городом, положительно высказались о таком времяпровождении 57% опрошенных. Кроме того, 37% мечтают о совместном походе в ресторан, 6% собираются в клуб. Помимо этого, праздник планируют отмечать и на работе. При этом 10% хотят отправить валентинки своим коллегам, 16% поздравят устно. Но большинство (64%) все же воздержатся от лирического настроения на работе.
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общество, россия
05:01 08.02.2023 (обновлено: 05:53 08.02.2023)
Россияне рассказали, сколько намерены потратить в День влюбленных
Большинство россиян, отмечающих 14 февраля, намерены потратить до пяти тысяч рублей
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большинство россиян не собираются праздновать День влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля, а многие из тех, кто все-таки планирует вручить подарок своей половинке, заложили на эти цели не более 5 тысяч рублей, показало исследование банка "Зенит", результаты которого есть у РИА Новости.
"Большинство россиян (59%) не придают значения Дню святого Валентина. При этом 41% все же планируют поздравлять вторую половинку", - выяснили специалисты, опросив 1500 респондентов.
По данным аналитиков, большинство респондентов (48%) считают, что "лучший подарок - это я". Запоминающийся романтичный презент дарят 26% респондентов, а 13% - украшения. Остальные 12% предпочитают деньги или предоплаченные карты. Однако 66% опрошенных желают получить деньги, 18% - подарочный сертификат, а 16% не откажутся от цветов.
"Судя по результатам опроса, большинство опрошенных (42%) готовы потратить на подарок от 1000 до 5000 рублей. При этом 21% респондентов укладываются в сумму, не превышающую 1000 рублей. Более серьезные подарки любимым, на сумму свыше 5000 рублей, дарят 36% опрошенных", - добавляют аналитики.
Исследование показало, что 28% респондентов откладывают подготовку к 14 февраля на последнюю неделю перед праздником. Причем 27% приобретают подарки на предпраздничных распродажах. В то же время 11% самых предусмотрительных респондентов делают это еще в январе, а 8% опрошенных готовятся за две недели до праздника.
День святого Валентина россияне предпочитают отмечать за городом, положительно высказались о таком времяпровождении 57% опрошенных. Кроме того, 37% мечтают о совместном походе в ресторан, 6% собираются в клуб. Помимо этого, праздник планируют отмечать и на работе. При этом 10% хотят отправить валентинки своим коллегам, 16% поздравят устно. Но большинство (64%) все же воздержатся от лирического настроения на работе.