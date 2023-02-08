https://ria.ru/20230208/vilnyus-1850510278.html

В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами

В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами - РИА Новости, 08.02.2023

В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами

Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:55

2023-02-08T11:55

2023-02-08T11:56

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вильнюс

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции Литвы. "В Вильнюсе на улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 253 УК Литвы (о незаконном хранении боеприпасов)", - говорится в сообщении ведомства в среду. Как отмечает агентство Sputnik Литва, недалеко от места нахождения боеприпасов расположена школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина, в которой на прошлой неделе двое подростков взорвали самодельную взрывчатку.

https://ria.ru/20230208/spbgu-1850492243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, вильнюс