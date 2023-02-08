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В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами - РИА Новости, 08.02.2023
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В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами - РИА Новости, 08.02.2023
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами
Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:55
2023-02-08T11:56
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литва
вильнюс
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции Литвы. "В Вильнюсе на улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 253 УК Литвы (о незаконном хранении боеприпасов)", - говорится в сообщении ведомства в среду. Как отмечает агентство Sputnik Литва, недалеко от места нахождения боеприпасов расположена школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина, в которой на прошлой неделе двое подростков взорвали самодельную взрывчатку.
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в мире, литва, вильнюс
В мире, Литва, Вильнюс
11:55 08.02.2023 (обновлено: 11:56 08.02.2023)
 
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами

В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы нашли пакет с 50 патронами малого калибра

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции Литвы.
"В Вильнюсе на улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 253 УК Литвы (о незаконном хранении боеприпасов)", - говорится в сообщении ведомства в среду.
Как отмечает агентство Sputnik Литва, недалеко от места нахождения боеприпасов расположена школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина, в которой на прошлой неделе двое подростков взорвали самодельную взрывчатку.
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