https://ria.ru/20230208/vilnyus-1850510278.html
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами - РИА Новости, 08.02.2023
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами
Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:55
2023-02-08T11:55
2023-02-08T11:56
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции Литвы. "В Вильнюсе на улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 253 УК Литвы (о незаконном хранении боеприпасов)", - говорится в сообщении ведомства в среду. Как отмечает агентство Sputnik Литва, недалеко от места нахождения боеприпасов расположена школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина, в которой на прошлой неделе двое подростков взорвали самодельную взрывчатку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, литва, вильнюс
11:55 08.02.2023 (обновлено: 11:56 08.02.2023)
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы обнаружили пакет с боеприпасами
В Вильнюсе вблизи русскоязычной школы нашли пакет с 50 патронами малого калибра
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пакет с 50 патронами малого калибра найден в Вильнюсе под балконом жилого дома вблизи русскоязычной школы, следует из сводки происшествий департамента полиции Литвы.
"В Вильнюсе на улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра. Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 253 УК Литвы (о незаконном хранении боеприпасов)", - говорится в сообщении ведомства в среду.
Как отмечает агентство Sputnik Литва, недалеко от места нахождения боеприпасов расположена школа с обучением на русском языке имени Льва Карсавина, в которой на прошлой неделе двое подростков взорвали самодельную взрывчатку.