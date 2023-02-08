https://ria.ru/20230208/uoters-1850659256.html

Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня

Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня - РИА Новости, 08.02.2023

Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН призвал Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:16

2023-02-08T19:16

2023-02-08T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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владимир путин

джо байден

владимир зеленский

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ООН, 8 фев – РИА Новости. Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН призвал Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня. "Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня", - сказал Уотерс, отметив, что, "конечно, это будет только начальная точка". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850649944.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

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