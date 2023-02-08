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Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня
Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня - РИА Новости, 08.02.2023
Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня
Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН призвал Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:16
2023-02-08T19:16
2023-02-08T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
джо байден
владимир зеленский
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ООН, 8 фев – РИА Новости. Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН призвал Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня. "Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня", - сказал Уотерс, отметив, что, "конечно, это будет только начальная точка". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850649944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Pink Floyd, ООН, Донбасс
19:16 08.02.2023 (обновлено: 19:18 08.02.2023)
Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня
Роджер Уотерс призвал в Совбезе ООН договориться о прекращении огня на Украине сегодня