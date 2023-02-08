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В заседании СБ ООН по Украине примет участие музыкант Роджер Уотерс

В заседании СБ ООН по Украине примет участие музыкант Роджер Уотерс - РИА Новости, 08.02.2023

В заседании СБ ООН по Украине примет участие музыкант Роджер Уотерс

В заседании СБ ООН по Украине, намеченном на среду и созванном по инициативе России, примет участие один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T02:03

2023-02-08T02:03

2023-02-08T02:04

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ООН, 8 фев - РИА Новости. В заседании СБ ООН по Украине, намеченном на среду и созванном по инициативе России, примет участие один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Уотерс, кроме прочего, известен тем, что выступал против поставок западными странами вооружений Киеву и критиковал "подливание масла в огонь" с их стороны. Музыкант заявлял, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы. После этого он столкнулся с отменой некоторых своих концертов - в том числе в польском Кракове. "Да, в числе докладчиков ожидается и Роджер Уотерс из Pink Floyd", - сказал собеседник агентства. Заседание Совбеза, намеченное на 10.00 (18.00 мск), будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Как написал ранее в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, ему показалось, что растет запрос на мир со стороны коллег из развивающихся стран. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/oruzhie-1850359501.html

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html

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