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Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД - РИА Новости, 08.02.2023
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Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД
Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД - РИА Новости, 08.02.2023
Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тупик на переговорах в Вене по восстановлению Совместного... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:07
2023-02-08T02:18
в мире
россия
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
выход сша из ядерной сделки по ирану
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тупик на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может привести к неконтролируемой эскалации."Тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД чреват неконтролируемой эскалацией", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по СВПД по иранской ядерной программе.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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в мире, россия, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану
В мире, Россия, Вена, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Выход США из ядерной сделки по Ирану
02:07 08.02.2023 (обновлено: 02:18 08.02.2023)
 
Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД

Постпред России Ульянов: тупик на переговорах по СВПД чреват неконтролируемой эскалацией

© Фото предоставлено посольством России в Австрии Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
 Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тупик на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может привести к неконтролируемой эскалации.
"Тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД чреват неконтролируемой эскалацией", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:08
Ядерная программа Ирана вышла за пределы СВПД, заявил Ульянов
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по СВПД по иранской ядерной программе.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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В миреРоссияВенаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Выход США из ядерной сделки по Ирану
 
 
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