https://ria.ru/20230208/ukraina-1850681848.html

"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского

"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского - РИА Новости, 08.02.2023

"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского

Массовые кадровые перестановки и ошибки на поле боя приведут к народному недовольству и смене команды Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:47

2023-02-08T21:47

2023-02-08T21:47

в мире

владимир зеленский

олег соскин

россия

украина

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Массовые кадровые перестановки и ошибки на поле боя приведут к народному недовольству и смене команды Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению украинского эксперта, последние шаги киевской власти говорят об ужесточении режима, а закончится эта политика поиском врагов среди украинских граждан."Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ", — объяснил он.По мнению политика, роль в падении Зеленского сыграют и неудачи украинской армии в конфликте с Россией, так как они только усиливают напряжение в обществе.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850663793.html

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россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, олег соскин, россия, украина