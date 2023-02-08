https://ria.ru/20230208/ukraina-1850681848.html
"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского
"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского - РИА Новости, 08.02.2023
"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского
Массовые кадровые перестановки и ошибки на поле боя приведут к народному недовольству и смене команды Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:47
2023-02-08T21:47
2023-02-08T21:47
в мире
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Массовые кадровые перестановки и ошибки на поле боя приведут к народному недовольству и смене команды Владимира Зеленского, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По мнению украинского эксперта, последние шаги киевской власти говорят об ужесточении режима, а закончится эта политика поиском врагов среди украинских граждан."Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ", — объяснил он.По мнению политика, роль в падении Зеленского сыграют и неудачи украинской армии в конфликте с Россией, так как они только усиливают напряжение в обществе.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850663793.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, олег соскин, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Россия, Украина
"Охота на ведьм". В Киеве заговорили о перевороте из-за Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин предрек переворот в Киеве из-за неумелого руководства Зеленского