https://ria.ru/20230208/ukraina-1850663793.html
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ
Вариант превращения Украины в "восточноевропейский Израиль" вероятен и обсуждается на Западе, но он разочарует проевропейски ориентированный Киев, заявил в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:47
2023-02-08T19:47
2023-02-08T21:45
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сша
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
нато
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вариант превращения Украины в "восточноевропейский Израиль" вероятен и обсуждается на Западе, но он разочарует проевропейски ориентированный Киев, заявил в интервью Interia профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии — 2050 Анджей Шептицкий."На данный момент между Украиной и Израилем можно провести некоторые параллели в плане их отношений с Западом. Однако я сомневаюсь, что в конечном итоге это хорошее решение. <…> Статус "восточноевропейского Израиля" будет встречен украинцами с разочарованием", — отметил эксперт.Израиль не стремится быть частью Европы и Запада, в отличие от киевского правительства, мечтающего о членстве в ЕС и НАТО, отметил Шептицкий. В случае c ближневосточной страной факторы географии, истории и идентичности работают иначе, подчеркнул он.По мнению польских журналистов, этот сценарий предполагает раздел Украины, при котором восточная часть страны будет окончательно признана территорией России, а западная станет жить "в состоянии постоянной боевой готовности" при поддержке США и НАТО.В сентябре прошлого года офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Согласно документу, страны Запада должны наладить постоянные поставки оружия и помогать Киеву финансово. Пакт разработали совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Он заявлял, что в основу частично легла модель отношений США и Израиля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230208/pistorius-1850632371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, нато, евросоюз
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
19:47 08.02.2023 (обновлено: 21:45 08.02.2023)
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ
Польский профессор Шептицкий: Киеву не понравится план Запада превратить Украину в Израиль