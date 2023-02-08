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"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850663793.html
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ
Вариант превращения Украины в "восточноевропейский Израиль" вероятен и обсуждается на Западе, но он разочарует проевропейски ориентированный Киев, заявил в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:47
2023-02-08T21:45
в мире
украина
израиль
сша
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
нато
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вариант превращения Украины в "восточноевропейский Израиль" вероятен и обсуждается на Западе, но он разочарует проевропейски ориентированный Киев, заявил в интервью Interia профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии — 2050 Анджей Шептицкий."На данный момент между Украиной и Израилем можно провести некоторые параллели в плане их отношений с Западом. Однако я сомневаюсь, что в конечном итоге это хорошее решение. &lt;…&gt; Статус "восточноевропейского Израиля" будет встречен украинцами с разочарованием", — отметил эксперт.Израиль не стремится быть частью Европы и Запада, в отличие от киевского правительства, мечтающего о членстве в ЕС и НАТО, отметил Шептицкий. В случае c ближневосточной страной факторы географии, истории и идентичности работают иначе, подчеркнул он.По мнению польских журналистов, этот сценарий предполагает раздел Украины, при котором восточная часть страны будет окончательно признана территорией России, а западная станет жить "в состоянии постоянной боевой готовности" при поддержке США и НАТО.В сентябре прошлого года офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Согласно документу, страны Запада должны наладить постоянные поставки оружия и помогать Киеву финансово. Пакт разработали совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Он заявлял, что в основу частично легла модель отношений США и Израиля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
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в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, нато, евросоюз
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
19:47 08.02.2023 (обновлено: 21:45 08.02.2023)
 
"Киеву не понравится". Запад готовит сценарий раздела Украины, пишут СМИ

Польский профессор Шептицкий: Киеву не понравится план Запада превратить Украину в Израиль

© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вариант превращения Украины в "восточноевропейский Израиль" вероятен и обсуждается на Западе, но он разочарует проевропейски ориентированный Киев, заявил в интервью Interia профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии — 2050 Анджей Шептицкий.
"На данный момент между Украиной и Израилем можно провести некоторые параллели в плане их отношений с Западом. Однако я сомневаюсь, что в конечном итоге это хорошее решение. <…> Статус "восточноевропейского Израиля" будет встречен украинцами с разочарованием", — отметил эксперт.
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Израиль не стремится быть частью Европы и Запада, в отличие от киевского правительства, мечтающего о членстве в ЕС и НАТО, отметил Шептицкий. В случае c ближневосточной страной факторы географии, истории и идентичности работают иначе, подчеркнул он.
По мнению польских журналистов, этот сценарий предполагает раздел Украины, при котором восточная часть страны будет окончательно признана территорией России, а западная станет жить "в состоянии постоянной боевой готовности" при поддержке США и НАТО.
В сентябре прошлого года офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. Согласно документу, страны Запада должны наладить постоянные поставки оружия и помогать Киеву финансово. Пакт разработали совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Он заявлял, что в основу частично легла модель отношений США и Израиля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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