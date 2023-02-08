https://ria.ru/20230208/ukraina-1850652615.html

Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала

Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала - РИА Новости, 08.02.2023

Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Киеву, которые должны стать основной урегулирования конфликта. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:46

2023-02-08T18:46

2023-02-08T20:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

оон

василий небензя

владимир зеленский

киев

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ООН, 8 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Киеву, которые должны стать основной урегулирования конфликта.По его словам, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования нереализуем."Так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана", — подчеркнул Небензя.В начале ноября Зеленский озвучил формулу из десяти пунктов. Среди его предложений: обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий.Как отметил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", очевидно, что Киев сам к диалогу не готов. Дипломат добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта.В прошлом году Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230202/peregovory-1849160821.html

https://ria.ru/20230203/donbass-1849484351.html

https://ria.ru/20230125/tseli-1847348525.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, оон, василий небензя, владимир зеленский, киев, владимир путин, в мире