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Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850652615.html
Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала
Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала - РИА Новости, 08.02.2023
Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Киеву, которые должны стать основной урегулирования конфликта. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:46
2023-02-08T20:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
оон
василий небензя
владимир зеленский
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ООН, 8 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Киеву, которые должны стать основной урегулирования конфликта.По его словам, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования нереализуем."Так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана", — подчеркнул Небензя.В начале ноября Зеленский озвучил формулу из десяти пунктов. Среди его предложений: обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий.Как отметил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", очевидно, что Киев сам к диалогу не готов. Дипломат добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта.В прошлом году Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230202/peregovory-1849160821.html
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россия, украина, безопасность, оон, василий небензя, владимир зеленский, киев, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, ООН, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин, В мире
18:46 08.02.2023 (обновлено: 20:27 08.02.2023)
 
Небензя: Россия сделает так, чтобы Украина больше никогда ей не угрожала

Постпред России при ООН Небензя заявил о планах навсегда исключить любую угрозу от Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций на здании офиса в Женеве. Архивное фото
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ООН, 8 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Киеву, которые должны стать основной урегулирования конфликта.

"Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не исходила угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев", — отметил дипломат.

По его словам, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план урегулирования нереализуем.
"Так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана", — подчеркнул Небензя.
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В начале ноября Зеленский озвучил формулу из десяти пунктов. Среди его предложений: обеспечение радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий.
Как отметил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров, Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", очевидно, что Киев сам к диалогу не готов. Дипломат добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта.
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В прошлом году Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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