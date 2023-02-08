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Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:20
2023-02-08T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
риши сунак
великобритания
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. "Нашей целью остается обеспечение Украине победы в этом конфликте… Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить убедительную военную победу на поле боя в этом году", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Ранее канцелярия премьера сообщила, что Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, а также предоставит Украине вооружение более дальнего радиуса действия. В среду Владимир Зеленский прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала спецоперации на Украине. Он выступит перед британским парламентом, после чего отправится на аудиенцию к королю Карлу III. Президент РФ, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что "те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой".
https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html
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в мире, украина, риши сунак, великобритания, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Риши Сунак, Великобритания, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:20 08.02.2023
 
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году

Сунак: Лондон продолжит помогать Киеву для обеспечения военной победы в 2023 году

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
"Нашей целью остается обеспечение Украине победы в этом конфликте… Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить убедительную военную победу на поле боя в этом году", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Ранее канцелярия премьера сообщила, что Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, а также предоставит Украине вооружение более дальнего радиуса действия.
В среду Владимир Зеленский прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала спецоперации на Украине. Он выступит перед британским парламентом, после чего отправится на аудиенцию к королю Карлу III.
Президент РФ, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что "те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 10:37Специальная военная операция на Украине
В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРиши СунакВеликобританияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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