https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html

Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году

Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023

Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году

Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:20

2023-02-08T16:20

2023-02-08T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

риши сунак

великобритания

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. "Нашей целью остается обеспечение Украине победы в этом конфликте… Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить убедительную военную победу на поле боя в этом году", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Ранее канцелярия премьера сообщила, что Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, а также предоставит Украине вооружение более дальнего радиуса действия. В среду Владимир Зеленский прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала спецоперации на Украине. Он выступит перед британским парламентом, после чего отправится на аудиенцию к королю Карлу III. Президент РФ, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что "те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой".

https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, риши сунак, великобритания, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр