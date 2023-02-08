https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:20
2023-02-08T16:20
2023-02-08T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
риши сунак
великобритания
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку для обеспечения военной победы в этом году, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. "Нашей целью остается обеспечение Украине победы в этом конфликте… Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить убедительную военную победу на поле боя в этом году", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Ранее канцелярия премьера сообщила, что Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, а также предоставит Украине вооружение более дальнего радиуса действия. В среду Владимир Зеленский прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала спецоперации на Украине. Он выступит перед британским парламентом, после чего отправится на аудиенцию к королю Карлу III. Президент РФ, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что "те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой".
https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, риши сунак, великобритания, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
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Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
Сунак: Лондон продолжит помогать Киеву для обеспечения военной победы в 2023 году