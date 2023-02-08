https://ria.ru/20230208/ukraina-1850587680.html

Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом

Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом - РИА Новости, 08.02.2023

Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом

Германия на предстоящем совете ЕС напомнит о том, что Украина является Европой и что будущее этой страны связано с Европейским Союзом, заявил в среду немецкий... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:51

2023-02-08T15:51

2023-02-08T15:51

в мире

украина

германия

олаф шольц

евросоюз

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия на предстоящем совете ЕС напомнит о том, что Украина является Европой и что будущее этой страны связано с Европейским Союзом, заявил в среду немецкий канцлер Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. "На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое Совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года - что Украина принадлежит к Европе и её будущее – в Европейском Союзе", - сообщил он в бундестаге. Речь Шольца транслировалась на сайте немецкого парламента. Ранее Шольц заявлял, что всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230208/evrosoyuz-1850467845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц, евросоюз