Шольц заявил, что будущее Украины связано с Евросоюзом
Шольц пообещал напомнить на саммите, что будущее Украины связано с Евросоюзом
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Германия на предстоящем совете ЕС напомнит о том, что Украина является Европой и что будущее этой страны связано с Европейским Союзом, заявил в среду немецкий канцлер Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС.
"На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое Совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года - что Украина принадлежит к Европе и её будущее – в Европейском Союзе", - сообщил он в бундестаге. Речь Шольца транслировалась на сайте немецкого парламента. Ранее Шольц заявлял, что всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.