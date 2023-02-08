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На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850521121.html
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам - РИА Новости, 08.02.2023
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам
Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:35
2023-02-08T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского генпрокурора. "Прокуроры офиса генерального прокурора обеспечили арест корпоративных прав и имущества стратегического предприятия, подконтрольного гражданам РФ и подсанкционным лицам. По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. Также, по информации ведомства, арестованы более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 гектаров. О каком предприятии идет речь, в генпрокуратуре не уточняют.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html
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в мире, украина, россия, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Генеральная прокуратура Украины
12:35 08.02.2023
 
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам

ГПУ сообщила об аресте имущества металлургического предприятия, подконтрольного россиянам

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского генпрокурора.
"Прокуроры офиса генерального прокурора обеспечили арест корпоративных прав и имущества стратегического предприятия, подконтрольного гражданам РФ и подсанкционным лицам. По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.
Также, по информации ведомства, арестованы более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 гектаров. О каком предприятии идет речь, в генпрокуратуре не уточняют.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 16:27Специальная военная операция на Украине
На Украине арестовали 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГенеральная прокуратура Украины
 
 
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