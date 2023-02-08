https://ria.ru/20230208/ukraina-1850521121.html

На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам

На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам - РИА Новости, 08.02.2023

На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам

Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:35

2023-02-08T12:35

2023-02-08T12:35

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского генпрокурора. "Прокуроры офиса генерального прокурора обеспечили арест корпоративных прав и имущества стратегического предприятия, подконтрольного гражданам РФ и подсанкционным лицам. По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. Также, по информации ведомства, арестованы более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 гектаров. О каком предприятии идет речь, в генпрокуратуре не уточняют.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, генеральная прокуратура украины