https://ria.ru/20230208/ukraina-1850521121.html
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам - РИА Новости, 08.02.2023
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам
Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:35
2023-02-08T12:35
2023-02-08T12:35
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Корпоративные права и имущество металлургического предприятия, подконтрольного гражданам России, арестовано на Украине, сообщили в среду в офисе украинского генпрокурора. "Прокуроры офиса генерального прокурора обеспечили арест корпоративных прав и имущества стратегического предприятия, подконтрольного гражданам РФ и подсанкционным лицам. По ходатайству прокуроров суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале. Также, по информации ведомства, арестованы более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 гектаров. О каком предприятии идет речь, в генпрокуратуре не уточняют.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Генеральная прокуратура Украины
На Украине арестовали имущество предприятия, подконтрольного россиянам
ГПУ сообщила об аресте имущества металлургического предприятия, подконтрольного россиянам