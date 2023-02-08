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Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук
Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023
Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук
Майданы на Украине были направлены против народа страны, запад не заинтересован в развитии государства, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:19
2023-02-08T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
столкновения на майдане
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Майданы на Украине были направлены против народа страны, запад не заинтересован в развитии государства, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Развитие украинской культуры и языка Запад вовсе не интересует, им нужны воины, способные драться за их интересы, а именно за монополию на мировое лидерство США, и уничтожение всех, кто в этом сомневается. Любое сомнение в справедливости мирового господства США объявляется ересью, безумием и должно строго наказываться. Все это прикрывается заботой об украинских интересах и борьбой с поработителями россиянами", - отметил он. Единая или родственная культура используются не случайно, указал Медведчук. "Такая гибридная война может активно использовать русских против русских, против интересов российского государства, считай, против выживания и развития собственного народа. История украинских майданов показывает, как справедливые и безобидные народные требования с помощью манипуляций перерождаются в антигосударственные перевороты и кровавые расправы над оппонентами", - подчеркнул председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь". Медведчук при этом добавил, что "участники этих событий становятся заложниками ситуации, вынуждены поддерживать путчистов в дальнейшем, как участники общего процесса. А сам процесс направлен против развития страны, против интересов ее народа. И далеко не все участники майданов прозревают сразу". По его словам, в украинском конфликте национальный признак потерял этническое значение, уступив место политическому смыслу. "Сегодня Украина в руках не украиноязычных людей, большая часть которых к этническим украинцам не относится. Но они сделали украинский язык маркером свой-чужой, что часто скрывает их истинные намерения", - подчеркнул Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука &gt;&gt;
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
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в мире, украина, сша, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, столкновения на майдане
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Столкновения на Майдане
09:19 08.02.2023 (обновлено: 09:35 08.02.2023)
 
Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук

Медведчук: майданы были направлены против народа Украины, Запад не интересует ее развитие

© AP Photo / Andrew Kravchenko/ PoolПомощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пиатт на Майдане. 11 декабря 2013
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пиатт на Майдане. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko/ Pool
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пиатт на Майдане. 11 декабря 2013. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Майданы на Украине были направлены против народа страны, запад не заинтересован в развитии государства, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"Развитие украинской культуры и языка Запад вовсе не интересует, им нужны воины, способные драться за их интересы, а именно за монополию на мировое лидерство США, и уничтожение всех, кто в этом сомневается. Любое сомнение в справедливости мирового господства США объявляется ересью, безумием и должно строго наказываться. Все это прикрывается заботой об украинских интересах и борьбой с поработителями россиянами", - отметил он.
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Медведчук при этом добавил, что "участники этих событий становятся заложниками ситуации, вынуждены поддерживать путчистов в дальнейшем, как участники общего процесса. А сам процесс направлен против развития страны, против интересов ее народа. И далеко не все участники майданов прозревают сразу".
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По его словам, в украинском конфликте национальный признак потерял этническое значение, уступив место политическому смыслу.
"Сегодня Украина в руках не украиноязычных людей, большая часть которых к этническим украинцам не относится. Но они сделали украинский язык маркером свой-чужой, что часто скрывает их истинные намерения", - подчеркнул Медведчук.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
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