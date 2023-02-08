https://ria.ru/20230208/ukraina-1850467550.html

Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук

Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023

Запад не интересует развитие Украины, заявил Медведчук

Майданы на Украине были направлены против народа страны, запад не заинтересован в развитии государства, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:19

2023-02-08T09:19

2023-02-08T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

столкновения на майдане

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Майданы на Украине были направлены против народа страны, запад не заинтересован в развитии государства, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Развитие украинской культуры и языка Запад вовсе не интересует, им нужны воины, способные драться за их интересы, а именно за монополию на мировое лидерство США, и уничтожение всех, кто в этом сомневается. Любое сомнение в справедливости мирового господства США объявляется ересью, безумием и должно строго наказываться. Все это прикрывается заботой об украинских интересах и борьбой с поработителями россиянами", - отметил он. Единая или родственная культура используются не случайно, указал Медведчук. "Такая гибридная война может активно использовать русских против русских, против интересов российского государства, считай, против выживания и развития собственного народа. История украинских майданов показывает, как справедливые и безобидные народные требования с помощью манипуляций перерождаются в антигосударственные перевороты и кровавые расправы над оппонентами", - подчеркнул председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь". Медведчук при этом добавил, что "участники этих событий становятся заложниками ситуации, вынуждены поддерживать путчистов в дальнейшем, как участники общего процесса. А сам процесс направлен против развития страны, против интересов ее народа. И далеко не все участники майданов прозревают сразу". По его словам, в украинском конфликте национальный признак потерял этническое значение, уступив место политическому смыслу. "Сегодня Украина в руках не украиноязычных людей, большая часть которых к этническим украинцам не относится. Но они сделали украинский язык маркером свой-чужой, что часто скрывает их истинные намерения", - подчеркнул Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, столкновения на майдане