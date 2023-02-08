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Медведчук назвал условие, при котором Украина стала бы нейтральной страной - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850466596.html
Медведчук назвал условие, при котором Украина стала бы нейтральной страной
Медведчук назвал условие, при котором Украина стала бы нейтральной страной - РИА Новости, 08.02.2023
Медведчук назвал условие, при котором Украина стала бы нейтральной страной
Если бы Украина выполнила свои обязательства по минским соглашениям, политический ландшафт страны в корне изменился, прозападным партиям пришлось бы уйти в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:15
2023-02-08T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
нато
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Если бы Украина выполнила свои обязательства по минским соглашениям, политический ландшафт страны в корне изменился, прозападным партиям пришлось бы уйти в оппозицию и Украина стала бы нейтральной страной, но это противоречило интересам НАТО, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Были ли Минские соглашения выполнимы? Разумеется, да. Просто их выполнение не устраивало ни президента Порошенко, ни сменившего его президента Зеленского, а главное их хозяев. Дело в том, что, возвратив себе Донбасс, украинская политика сменила бы в корне свой ландшафт. Прозападным партиям, пришлось бы уступить большинство в парламенте, и уйти в оппозицию. Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО", - написал Медведчук. По его словам, "не будь Зеленский настолько самолюбив и лжив, войну можно было и надо было не допустить". "Больше думай он о пользе своей страны, о судьбе ее граждан, о реальных намереньях ключевых игроков, катастрофической ситуации можно было избежать. Но он предпочел роль в чужой политической игре, не понимая, что является оружием в чужой войне. Проблема только в том, что он слишком глубоко вошел в роль, и ему, скорее всего, не удастся из нее выйти. Реально он только медийное сопровождение войны, а на реальные процессы сражений он влияние не имеет. Зеленский сдал свою страну под поле боя, и надеется выиграть. В том-то и дело, что выиграть хочет он лично, а страна уже проиграла", - написал политик. "У Зеленского был путь не допустить начала военных действий. Во-первых, у него было одобрение украинского народа, где он, как президент мира, разгромил президента войны Порошенко на выборах. Во-вторых, у Зеленского была серьезная международная поддержка в лице нормандского формата, который поддержал Минские соглашения", - считает Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука &gt;&gt;
https://ria.ru/20230131/poroshenko-1848569126.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, украина, донбасс, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, НАТО
09:15 08.02.2023 (обновлено: 09:41 08.02.2023)
 
Медведчук назвал условие, при котором Украина стала бы нейтральной страной

Медведчук: Украина стала бы нейтральной страной, выполнив Минские соглашения

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Если бы Украина выполнила свои обязательства по минским соглашениям, политический ландшафт страны в корне изменился, прозападным партиям пришлось бы уйти в оппозицию и Украина стала бы нейтральной страной, но это противоречило интересам НАТО, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"Были ли Минские соглашения выполнимы? Разумеется, да. Просто их выполнение не устраивало ни президента Порошенко, ни сменившего его президента Зеленского, а главное их хозяев. Дело в том, что, возвратив себе Донбасс, украинская политика сменила бы в корне свой ландшафт. Прозападным партиям, пришлось бы уступить большинство в парламенте, и уйти в оппозицию. Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО", - написал Медведчук.
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По его словам, "не будь Зеленский настолько самолюбив и лжив, войну можно было и надо было не допустить".
"Больше думай он о пользе своей страны, о судьбе ее граждан, о реальных намереньях ключевых игроков, катастрофической ситуации можно было избежать. Но он предпочел роль в чужой политической игре, не понимая, что является оружием в чужой войне. Проблема только в том, что он слишком глубоко вошел в роль, и ему, скорее всего, не удастся из нее выйти. Реально он только медийное сопровождение войны, а на реальные процессы сражений он влияние не имеет. Зеленский сдал свою страну под поле боя, и надеется выиграть. В том-то и дело, что выиграть хочет он лично, а страна уже проиграла", - написал политик.
"У Зеленского был путь не допустить начала военных действий. Во-первых, у него было одобрение украинского народа, где он, как президент мира, разгромил президента войны Порошенко на выборах. Во-вторых, у Зеленского была серьезная международная поддержка в лице нормандского формата, который поддержал Минские соглашения", - считает Медведчук.
Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньНАТО
 
 
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