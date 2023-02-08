https://ria.ru/20230208/ukraina-1850466285.html

Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук

Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук

Владимир Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, однако для продолжения конфликта у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла - это... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:13

2023-02-08T09:13

2023-02-08T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, однако для продолжения конфликта у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла - это все тяжелым бременем ложится на Европу, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Какой смысл Зеленскому, президенту Украины, действовать против интересов своей страны, против своих предвыборных обещаний, против мира и стабильности в Европе? Политика НАТО соединила политику Украины и коллективного Запада воедино. Теперь поражение Украины будет поражением НАТО, хотя альянс формально не участвует в конфликте", - считает Медведчук. "Хорошо видно, что Зеленский отстаивает не позиции Украины, а позиции НАТО, он постоянно отказывается от мира, и требует от Запада оружия для военного поражения России. Для войны у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла, все это ложится тяжелым бременем на Европу", - пояснил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь