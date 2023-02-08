https://ria.ru/20230208/ukraina-1850466285.html
Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук
Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук
Владимир Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, однако для продолжения конфликта у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла - это... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:13
2023-02-08T09:13
2023-02-08T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, однако для продолжения конфликта у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла - это все тяжелым бременем ложится на Европу, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Какой смысл Зеленскому, президенту Украины, действовать против интересов своей страны, против своих предвыборных обещаний, против мира и стабильности в Европе? Политика НАТО соединила политику Украины и коллективного Запада воедино. Теперь поражение Украины будет поражением НАТО, хотя альянс формально не участвует в конфликте", - считает Медведчук. "Хорошо видно, что Зеленский отстаивает не позиции Украины, а позиции НАТО, он постоянно отказывается от мира, и требует от Запада оружия для военного поражения России. Для войны у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла, все это ложится тяжелым бременем на Европу", - пояснил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
09:13 08.02.2023 (обновлено: 09:42 08.02.2023)
Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, заявил Медведчук
Медведчук: политика НАТО соединила политику Украины и коллективного Запада воедино
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский отстаивает позиции не Украины, а НАТО, однако для продолжения конфликта у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла - это все тяжелым бременем ложится на Европу, написал в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"Какой смысл Зеленскому, президенту Украины, действовать против интересов своей страны, против своих предвыборных обещаний, против мира и стабильности в Европе? Политика НАТО соединила политику Украины и коллективного Запада воедино. Теперь поражение Украины будет поражением НАТО, хотя альянс формально не участвует в конфликте", - считает Медведчук.
"Хорошо видно, что Зеленский отстаивает не позиции Украины, а позиции НАТО, он постоянно отказывается от мира, и требует от Запада оружия для военного поражения России. Для войны у него нет ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла, все это ложится тяжелым бременем на Европу", - пояснил он.