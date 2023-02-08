https://ria.ru/20230208/ukraina-1850464901.html
Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук
Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук
Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны ради оваций запада и красивой позы, заявил в статье для РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:06
2023-02-08T09:06
2023-02-08T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны ради оваций запада и красивой позы, заявил в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "В конце 2020 года социология показывает, что партия президента Зеленского "Слуги народа" потеряла свое лидерство, а сам Зеленский, вероятнее всего, будет заменен на представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь". И вот тут Зеленскому понадобились враги и война. Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику", - заявил он. С этого момента, считает Медведчук, "Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте". "Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны", - отметил он. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
09:06 08.02.2023 (обновлено: 09:37 08.02.2023)
Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский пустил под нож мир и стабильность Украины ради оваций Запада
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны ради оваций запада и красивой позы, заявил в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.
"В конце 2020 года социология показывает, что партия президента Зеленского "Слуги народа" потеряла свое лидерство, а сам Зеленский, вероятнее всего, будет заменен на представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь". И вот тут Зеленскому понадобились враги и война. Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику", - заявил он.
С этого момента, считает Медведчук, "Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте".
"Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны", - отметил он.